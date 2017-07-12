Yepyeni Bir 15 Temmuz Albümü: Temmuz Türküsü

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından başladığı albüm çalışmasını tamamlayan Mehmet Ali Aslan, ikinci solo albümüyle dinleyicilerinin karşısına çıktı.

“Temmuz Türküsü” adını verdiği albümde Aslan, klasik Türk müziği, halk müziği türünde yeni bestelerin yanı sıra dünya müziklerinden çeşitli tarzları da denemiş.

Oldukça geniş bir orkestrayla çalışılan ve kayıtları Stüdyo Anka’da icra edilen albümün aranjörlüğünü ve müzik yönetmenliğini İsmail Ergenler yaptı. Marş ve türkü tadında eserlerin yanı sıra rock, funk, reggae, country, senfoni tadında eserler ise 15 Temmuz’u çeşitli müzik tarzlarında anlatmak için özellikle bestelenmiş.

Albümde 13 eser bulunuyor. 12 eserin tamamının bestesi kendisine ait olan Aslan, bir de anonim türkü seslendiriyor. 15 Temmuz şehitlerini, kahramanlarını, gençlerini, kadınlarını anlatan eserlerin çoğunun sözleri ise usta şair Ali Emre’ye ait. Emre, ayrıca 15 Temmuz direnişi üzerine kendi yazdığı bir metin ve iki de şiir seslendiriyor.

Nurullah Genç’in meşhur şiiri “Uyan Artık Yiğidim” için yaptığı besteye de yer veren Aslan, halen solistliğini yaptığı Grup Yürüyüş’te seslendirdiği “Kara Gözlüm” eserini de rock bir düzenlemeyle yeniden yorumluyor.

“Bu albüm; 15 Temmuz gecesi darbeyi engelleyerek geleceğimize ve değerlerimize sahip çıkmak için canını bile düşünmeden tankların karşısına dikilen, helikopterlerden yağan kurşunlara göğüslerini siper eden kahramanlara vefa borcumuzun bir ifadesidir. Şehitlere, gazilere, kadın erkek büyük bir fedakârlıkla direnen güzel insanlara içten bir selam, bir teşekkür ve rahmet temennisidir.” diyen Aslan’ın albümü Ekin Müzik etiketiyle yayınlandı.

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@AslanAliMehmet