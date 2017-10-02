'Yeni Darbeyi Ulusalcılar Yapabilir' Diyen Nuri Elibol Türkiye Gazetesinden Ayrıldı

Türkiye gazetesi, asker kökenli yazarı Nuri Elibol'la yollarını ayırdı. Elibol'un gazetenin 26 Temmuz tarihli sayısında 'Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir' manşetiyle yayınlanan haberine ulusalcılardan tepki gelmişti. Haberde, ordudaki ulusalcıların birbuçuk, iki yıl içinde darbe yapabilecekleri iddia edilmişti.

Türkiye gazetesinde 17 yıldır görev yapan Nuri Elibol, bir veda yazısı yazarak gazeteyle yollarının ayrıldığını duyurdu.

Elibol, ‘Şimdi veda zamanı’ başlıklı yazısında, “Merhum Enver Ören Ağabey ile tam 13 yıl çok yakın çalışma imkânı buldum. Kendisinin verdiği tüm görevleri başarmak nasip oldu. Şubat 2013’te kendisi Hakk’ın rahmetine kavuşunca, bayrağı oğlu Mücahid Ören Bey devraldı. Ancak bugün itibarıyla hem Mücahid Ören Bey’in hem de diğer büyüklerimin rızasını alarak, İhlas Medya Grubundaki görevimden kendi rızamla ayrılıyorum” dedi.

Elibol, gazeteyle yollarını kendisinin ayırdığını öne sürse de, 26 Temmuz’da yayınlanan bir haberi nedeniyle, hem ulusalcıların hem de iktidarın tepkisini çekmişti. ‘Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir’ başlıkla haberde, “‘FETÖ dışındaki başka tehlikelere de işaret eden kaynaklarım şu uyarıda bulunuyor: FETÖ’cülerin TSK içinde yapılanmalarını engelleyemeyen, darbe hazırlıklarını tespit edemeyen bir sistem zaafı söz konusu.

Eğer bu problem giderilmez, sivil asker ilişkileri Batı normlarında düzenlenmezse birbuçuk, iki yıl içinde ordudaki ulusalcılar darbeye kalkışabilir. Küresel aktörler darbe yaptıracak birilerini her zaman bulabilir.”