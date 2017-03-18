Yargı, DHKP/C’li Dilek Doğan'ı Vuran Polisi Suçlu Buldu
İstanbul Sarıyer'de DHKP/C'ye yönelik operasyon sırasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dilek Doğan'ın ölümüne ilişkin davada yargılanan polis memuru Y.M'nin ''bilinçli taksirle öldürme'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde, güvenlik gerekçesiyle kapalı yapılmasına hükmedilen karar duruşmasına, sanık Y.M. ile maktul Dilek Doğan'ın babası Metin, annesi Aysel ve ağabeyi Mehmet Doğan ile tarafların avukatları katıldı.
Duruşmada, müşteki Aysel Doğan'ın sanığa laf attığı ve tacizde bulunduğu gerekçesiyle duruşma salonundan çıkarıldığı tutanağa geçirildi. Doğan ailesinin avukatları, karar açıklanacağı için duruşmanın açık yapılması talebinde bulundu.
Duruşmanın, güvenlik gerekçesiyle kapalı yapılmasına karar verildiğini belirten mahkeme heyeti, güvenlik sorununun sürmesi dolayısıyla talebi reddetti.
Heyet, sanığın son savunması ile Doğan ailesinin son beyanlarının SEGBİS aracılığıyla alınmasının ardından davayı karara bağladı.
Mahkeme heyeti, sanık Y.M'nin Dilek Doğan'ı ''taksirle öldürme'' eylemine uyan TCK'nın 85/1 maddesi uyarınca suç konusunun önem ve değeri, olayın meydana geliş şekli, sanığın kusurunun yoğunluğu, meydana gelen sonucun ağırlığı dikkate alınarak 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.
Sanığın bu eylemi ''bilinçli taksirle'' gerçekleştirdiğinden sanığa verilen cezada artırım yapılarak, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmeden heyet, sanığın müspet davranışlarını dikkate alarak, verilen cezayı 6 yıl 3 aya düşürdü.
Duruşmanın ardından Dilek Doğan'ın ailesi ve avukatları, slogan atarak karara tepki gösterdi.
Adliye önünde açıklama yapan avukatlar ve aile bireyleri, kararı eleştirdi.
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