“Vatandaşlık mı Yardım mı?” İkilemine Çözüm

Ülkelerinde devam eden savaş nedeniyle maruz kaldıkları sıkıntılardan dolayı Türkiye’ye göç eden 3 milyon Suriyeli göçmenden 300 bini için başlatılan vatandaşlığa geçiş süreci devam ediyor. Başvuru yapan 120 bin Suriyeliden 16 bini Türkiye vatandaşlığına alındı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapıp vatandaşlık alanlar arasında beyaz yakalılar ön plana çıktı. Özellikle çeşitli meslek dallarına sahip beyaz yakalıların başvuruları ihtiyaçlar doğrultusunda öncelikli tutuluyor. Bu kişiler arasında Suriyeli çocukların eğitim gördüğü Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı Geçici Eğitim Merkezleri’nde çalışan Suriyeli öğretmenler de var.

Özellikle kamplarda kalan Suriyeli göçmenlerin “yardımlar kesilir” korkusuyla Türkiye Cumhuriyeti kimliği almak için başvuru yapmadığı bildirilmişti. İkilem yaşayan Suriyelilerden sadece Kilis’teki AFAD kampında kalan 80 aile Türkiye vatandaşlığına geçti.

Ocak 2018’e Kadar Süre

Karar gazetesinde yer alan habere göre, AFAD’a bağlı 26 geçici barınma merkezlerinde kalan 260 bin göçmenin rahat seçim yapabilmesi için yeni bir karar alındı. Buna göre, Türkiye vatandaşlığına geçişi tamamlanan ve hâlâ AFAD kamplarında kalan Suriyelilere ev ve iş bulmaları için 1 Ocak 2018’e kadar süre tanındı. Bu tarihe kadar göçmenler yardımlardan yararlanacak.

Diğer yandan, MEB ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) arasında yapılan anlaşma ile Geçici Eğitim Merkezleri’nde (GEM) öğretmenlik yapan ve Türkiye vatandaşlığına geçen gönüllü Suriyeli öğretmenlere bir süre daha UNICEF tarafından destek sağlanacak. Suriyeliler “yabancı öğretmen” statüsü nedeniyle aldıkları yüksek maaşı bir süre daha almaya devam edecek.

Eski General Kimlik Aldı, Öğretmen Oldu

Türkiye vatandaşlığı alan Suriyeli öğretmenler arasında Beşşar Esed rejiminden kaçan Suriye Hava Kuvvetleri’nin eski pilotlarından General Muhammed el-Ahmed de bulunuyor.

Kilis’te yaşayan el-Ahmed, savaş başlar başlamaz uçmayı reddederek direnişçi grup Şam Cephesi’ne katıldı. el-Ahmed, bir süre sonra da Kilis’e yerleşerek Şam Cephesi’nin basın sözcüsü olarak görev yapmaya başladı. Kilis’teki Geçici Eğitim Merkezi’nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri vermeye başlayan el-Ahmed, Suriye Hava Harp Okulu’nda pilotaj eğitimi alırken, aynı anda Şam’da da ilahiyat eğitimi almıştı.