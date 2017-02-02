Van’da ‘FETÖ’ Soruşturması: 4 İş Adamı ve 2 Akademisyen Tutuklandı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
02.02.2017 15:01
Van’da ‘FETÖ’ Soruşturması: 4 İş Adamı ve 2 Akademisyen Tutuklandı
Van’da yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 iş adamı ile 2 akademisyen tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Gülen örgütünün (FETÖ) esnaf yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında iş adamları İ.K, A.K, A.H. ve M.R.B. ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde görevli akademisyenler U.G. ve T.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA’da yer alan habere göre, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliği’nce “terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklandı.

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