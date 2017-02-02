Van’da ‘FETÖ’ Soruşturması: 4 İş Adamı ve 2 Akademisyen Tutuklandı

Van’da yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 iş adamı ile 2 akademisyen tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Gülen örgütünün (FETÖ) esnaf yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında iş adamları İ.K, A.K, A.H. ve M.R.B. ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde görevli akademisyenler U.G. ve T.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA’da yer alan habere göre, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliği’nce “terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklandı.