Ürdün, Esed Rejimine İhracat Kapılarını Açtı
Esed Rejimine bağlı medya organları, Rejimin, Ürdün’e Suriye patatesi ihraç etmeye hazırlandığını duyurdu. Ürdün, savaşın ardından Esed Rejimiyle ilişkilerini düzelten ilk ülke oldu.
İhracatçılar Birliği Tarım Kolu Kurulu başkanı İyad Muhammed Tarım Kurulunun Ürdün’e yapılacak patates ihracatının iç piyasadaki etkileri hakkında araştırma yaptığını belirtti.
İyad Muhammed, Ürdün’e yapılacak patates ihracatının ihracat piyasasını hareketlendireceğini söyledi.
İhracatçılar Birliği Başkanı, Ürdün’deki ilgili taraflarla görüştüklerini Suriye patateslerinin belirlenen süreçte pazara giriş yapacağını ifade etti.
Patates ihracatı, Ürdün’ün Esed Rejimiyle sınırını açmaya hazırlandığı süreçte geldi. Ürdün, geçtiğimiz haftalarda kontrolündeki Muhalif grupların da Ürdün’e çekilmesini istemişti.
Ürdün, bu hafta başında Suriyeli Muhaliflere sınır geçişini 10 gün içinde Rejime teslim etmelerini, aksi halde Suveyde’de bulunan geçişi Rejimle ortak kontrol edeceklerini belirtmişti.
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