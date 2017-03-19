Türkiyeli Bakanlara İzin Vermeyen Almanya, PKK’ya İzin Verdi!
Almanya’nın Frankfurt kentinde “Nevruz kutlaması” adı altında referanduma karşı gösteri düzenledi.
Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Frankfurt kentinde PKK yandaşlarının miting yapmasına izin verilmesini “samimiyetsiz bir yaklaşım” ve “çifte standart” olarak niteleyerek kınadı.
Etkinlikte PKK yandaşları, Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarının ve örgüt sembollerinin yer aldığı flama ve posterlerle yürüyüş yaptı. Örgüt sempatizanları Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve referandum karşıtı sloganlar attı.
Büyükelçi Bakanlığa Çağrıldı
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Terör örgütünün ülkemizde yapılacak referandumla ilgili sloganların da atıldığı gösterisine izin verilirken, Türkiye’nin milletvekillerinin Türk toplumuyla buluşmalarına her türlü zorluğun çıkartılması, çifte standartın en vahim örneğini oluşturmaktadır.” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada Almanya Büyükelçisi’nin bakanlığa çağrılarak tepkinin kendisine iletildiği belirtildi.
İbrahim Kalın: Bu Teröre Destektir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahım Kalın da, “Türk milletinin seçilmiş temsilcilerinin vatandaşlarımızla buluşmasının tehlikeli olduğunu iddia edip, teröristlere meşru aktör muamelesi yapmanın izahı mümkün değildir. Yapılanlar açıkça teröre destek olmaktır.” dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker’in Almanya’daki etkinlikleri de iptal edildi.
Kaynak: Euro News
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