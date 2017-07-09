Türkiye’den Yemen’e 20 Milyon Liralık Tıbbi Yardım

Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda, “Umudu Ol” kampanyası kapsamında harekete geçti.

Bakanlık, Yemen’de kolera salgınından etkilenenlere, insani yardım ulaştırılması için çalışmalara başlarken, bu kapsamda ilk yardımın bugün ülkeye gönderileceği belirtildi.

Bakanlık, İskenderun Limanı’ndan saat 13.00’te hareket edecek olan gemiyle Yemen’e 20 milyon lira değerinde sahra hastanesi, ilaç ve tıbbi malzeme ulaştıracak.

Yardım paketinde, tam teşekküllü iki sahra hastanesi, 47 ton ilaç, 70 ton tıbbi malzeme olmak üzere toplam 120 ton malzeme bulunuyor.

Geminin Bir Hafta İçerisinde Yemen’de Olması Bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği (AB) Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen yardım malzemeleri, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’ndan temin edilen kolera tedavisinde kullanılacak serumlar, antibiyotikler, oral rehidratasyon sıvısı, dezenfektanlar, vitamin ilaçları, parenteral beslenme ürün ve setleri, süt tozu ve hasta muayenesinde kullanılacak tansiyon aleti, muayene setleri, kateter, enjektör, gaz kompresleri, koruyucu elbise ve eldivenleri içeriyor.

Yardım malzemeleri arasında, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’ndan temin edilen içme sularının dezenfeksiyonu için kullanılacak klor tableti ve klor ölçüm cihazı, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden temin edilen tam teşekküllü iki sahra hastanesi ve diğer gıda ve insani yardım malzemesinden oluşan 120 tonluk ilaç ve tıbbi malzeme yer alıyor.

Bin 500’ün Üzerinde İnsan Hayatını Kaybetti

Yemen’deki mevcut durum dolayısıyla sağlıklı su ve gıda maddelerine erişimin kısıtlı olması nedeniyle ortaya çıkan kolera salgınında bugüne kadar dörtte biri çocuk olmak üzere bin 500’ün üzerinde insan hayatını kaybetti. Kolera salgınından etkilenenlerin sayısı da 246 bine yaklaştı.

Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) yapılan son açıklamaya göre, kolera salgını bütün illerde hızla yayılmaya devam ediyor.

Sadece 2 ayda 200 binden fazla şüpheli vaka tespit edildi. Her gün ortalama 5 bin yeni vaka artışı yaşanıyor. Ayrıca, Yemen’de yaşanan çatışmalar nedeniyle 21 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor, 12 milyon kişi de ciddi hastalık ve açlık pençesinde yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

2 milyon çocuğun açlık sınırı altında hayatta kalma mücadelesi verdiği Yemen’de, hâlen mevcut sağlık tesislerinin sadece yüzde 40’ı faaliyet gösteriyor. Yemen’de, personel, ilaç ve tıbbi malzeme eksiklikleri nedeniyle sınırlı sağlık hizmeti verilebiliyor.

Kaynak: AA