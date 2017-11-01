Türkiye’den Rusya’nın PKK/PYD Davetine Tepki: Kabul Edilemez

Kazakistan’ın başkenti Astana’da devam eden müzakerelere Rusya’nın PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’yi de davet etmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan açıklama geldi.

AA’da yer alan habere göre, Kalın, Ankara’da düzenlediği basın toplantısında, “Bununla ilgili emrivaki gibi bir şeyin olduğunu arkadaşlarımız bize dün ilettiler. Biz de bu konuda derhal girişimlerde bulunduk ve tepkimizi ilettik. Tabii ki bunu kabul etmemiz asla mümkün değildir.” dedi.

Suriye konusunda, “PYD’li ve YPG’li olmayan Kürtlerin oraya Kürt toplumunu temsilen davet edilmesinde hiçbir sorun görmediklerini” hep ifade ettiklerini dile getiren Kalın, şöyle devam etti:

“Ama PYD ve YPG, PKK terör örgütünün bir uzantısıdır ve onun ne Astana ne Cenevre ne de bir başka toplantıya davet edilmesi asla kabul edilemez çünkü orada fiili durum yaratarak eşkıyalık yaparak, oradaki insanları terörize ederek, DEAŞ’la mücadele kılıfı altında kendine alan yaratarak bir noktaya gelmiş bir terör örgütüne Astana gibi bir uluslararası platformda yer verilmesini biz asla kabul etmeyiz. Zannediyorum oradaki arkadaşlarımızın da müdahalesiyle o sorun yerinde, büyük oranda çözüldü ama bu konuda Rus mevkidaşlarımızla benim de dün bu konuda görüşmelerim oldu. Pozisyonumuzu çok net bir şekilde tekrar ortaya koyduk. Bundan sonra da bu tür girişimleri memnuniyetle karşılamamızın, hoş karşılamamızın mümkün olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum.”