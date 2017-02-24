Türkiye, Ege’deki NATO Gücünün Geri Çekilmesini İstiyor!

Türkiye, Ege Denizi’nde “yasa dışı” geçişlere karşı oluşturulan NATO misyonunun bitirilmesine yönelik çağrısını Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları toplantısında yineledi.

Türkiye, yeni yılla birlikte her NATO toplantısında dile getirdiği Ege Denizi’nde “yasa dışı” göçmen geçişlerine karşı oluşturulan NATO misyonunun bitirilmesine yönelik çağrısını son olarak bir hafta önce Brüksel’de yapılan NATO Savunma Bakanları toplantısında yineledi.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın dile getirdiği bu talep resmî olarak da NATO dokümanlarına girmiş oldu.

Hâlen NATO misyonunun üstlendiği “yasa dışı” geçişlerle mücadeleyi tek başına yürütmek zorunda kaldığı belirtilen Türkiye’nin bu talebinin arkasında, fiilî olarak herhangi bir görev yapmayan yabancı askerî gemilerin kara sularında bulunmasını istememesi olduğu öğrenildi.

Zamanla Kadük Kaldı

Türkiye ve Almanya’nın girişimiyle NATO, göçmen akınıyla mücadele kapsamında Ege Denizi’ne bir görev gücü göndermişti. Bu güç, Şubat 2016’dan itibaren Ege sularında görev yürütüyor. Almanya öncülüğünde Avrupa ile göçmen sorununun çözümünde geri kabul anlaşması dâhil çok sayıda tedbirden biri olarak gündeme getirilen Ege’deki NATO misyonunun, zamanla kadük durumda kaldığı belirtildi.

O günden bugüne Ege’den “yasa dışı” yollarla Avrupa’ya geçişlerin yüzde 90’lık bölümü Türkiye’nin Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından engellendi. Yunanistan, “yasa dışı” yollarla geçmeye çalışanların yüzde 7’lik bölümünü engellerken NATO gücü ise sâdece yüzde 3 oranında katkı sunabildi.

Almanya ve İngiltere Israr Ediyor

Türkiye, NATO gücünün geri çekilmesi konusundaki eğilimini 2016’nın son çeyreğinden itibaren dile getirdi. Türkiye’nin ısraına karşın NATO henüz Ege Denizi’ni terk etmeye yanaşmıyor. Özellikle İngiltere ve Almanya’nın bu gücün devamını istedikleri belirtiliyor.