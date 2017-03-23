Tunus ve Sudan Arasında 22 Anlaşma

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23.03.2017 16:26
Tunus ve Sudan Arasında 22 Anlaşma
Sudan Başbakanı Bekri Hasan Salih ile Tunuslu mevkidaşı Yusuf Şahid, iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliğini öngören 22 anlaşma imzaladı.

Tunus Başbakanı Şahid'in Sudan ziyaretinin ikinci gününde iki ülke arasında Yüksek Komite toplantıları gerçekleştirildi.

Salih ve Şahid'in liderliğinde yapılan toplantılarda tarım, sağlık, turizm gibi alanlarda iş birliğini geliştirme amacıyla 22 anlaşmaya imza atıldı. Bu çerçevede, Tunus Havayollarının 1989'da iptal edilen Hartum seferlerini yeniden başlatacağı belirtildi.

 

Sudan Başbakanı Salih, imza töreninden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Tunus'la ilişkilerin gelişimine verdikleri önemi belirterek, "Bu anlaşmalar iki ülke arasındaki ilişkilerin gücünün göstergesidir." dedi.

Konuk başbakan ise ilişkileri daha etkin hale getirmek için bu anlaşmalarla yetinmeyeceklerini söyledi. Şahid, "Tunus kendisine 2011 devriminden sonra, Afrika ve Arap dünyasına açılma noktasında yeni bir siyaset edinmiştir. Suyun akışını aslına döndürecek ve Sudan gibi ülkeler ile iş birliğine yoğunlaşacağız." diye konuştu.

Şahid, Tunus Havayollarının Hartum seferlerine eylül ayında yeniden başlayacağı bilgisini verdi.

Tunus Başbakanı Şahid, dün geldiği Hartum'da ilk olarak Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ile görüşmüştü.

 

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