TSK’da 70 Askere Darbe Gözaltısı

Anadolu Ajansı Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 30 kişinin gözaltına alındığını ve diğer 40 Silahlı Kuvvetler üyesi için de gözaltı kararı çıkarıldığını bildirdi.

Ajansın haberine göre Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'FETÖ/PYD' soruşturması çerçevesinde polis muvazzaf (aktif görevde) 70 askeri yakalamak için operasyon başlattı.

Soruşturma kapsamında Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Eskişehir, Yalova ve Konya’da eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yakalama kararı verdiği 70 muvazzaf subaydan altmış ikisi Hava Kuvvetleri Komutanlığı, dördü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ikisi Kara Kuvvetler Komutanlığı, diğer ikisi de Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapıyordu.

Zanlılardan ikisi albay, yedisi yüzbaşı, otuz altısı üsteğmen, üçü teğmen, yirmi ikisi astsubay.

Geçen ay Türkiye genelinde 117 askeri personel gözaltına alınmıştı.

15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 110 bin kamu görevlisi görevden uzaklaştırıldı, 50 binden fazla kişi de tutuklandı.