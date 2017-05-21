Trump’tan Darbeci Sisi’ye: Yakın Bir Zamanda Mısır’a Geleceğim

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a gerçekleştirdiği ilk ziyaret çerçevesinde Mısır cuntasının lideri Abdülfettah Sisi ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, “Mısır’a geleceğim. Bunu yakın bir zamanda programıma alacağım.” dedi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Trump, darbeci Sisi’nin “zor koşullar altında çok şey başardığını” da iddia etti.

Darbeci Sisi ile görüşmesini “çok çok önemli” olarak niteleyen Trump, “Mısır’da güvenliğin çok güçlü düzeyde olduğunu” ileri sürdü.

Darbeci Sisi’den Trump’a: Eşsiz Bir Kişiliksiniz

Trump’a yanıt veren darbeci Sisi “Mısır güvenli ve istikrarlı, ABD ile işbirliği de iyi şekilde devam ediyor. Siz imkânsızı gerçekleştirebilen eşsiz bir kişiliksiniz.” dedi.

Trump’ın “Katılıyorum.” yanıtını vermesinin ardından görüşmede karşılıklı gülüşmeler yaşandı.