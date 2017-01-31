Torun Bakan Büyükannelere Asgari Ücretin Yüzde 30'u
Bakan Müzzinoğlu, torun bakan büyükannelere asgari ücretin yüzde 30'unun verileceğini söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu Büyükanne Projesi ile ilgili oalrak "İstanbul ve Bursa kesinleşti. Bugün TOBB Başkanıyla bir araya geleceğiz. İlleri de netleştireceğiz. Sayı 5 bin aile. 5 farklı illerden gelecek verilerin değerlendirmesi de bize iyi fikir versin istiyoruz. Büyükannelere asgari ücretin yüzde 30'u ödenecek." dedi.
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