TKP’de İsim Kavgası Sokağa Taştı!

İŞ, AŞ, ERKAM BAŞ! TKP’DE İSİM KAVGASI SOKAĞA TAŞTI!

MURAT AYAR / HAKSÖZ-HABER

Kim Bunlar?

Doksanlarda da İslam’a ve Müslümanlara düşmanlığıyla bilinen SİP 28 Şubat sürecinde de darbecilerin üniversitelerdeki uzantısı olarak sivrilmişti. O dönem de MGK da alınan kararlar üzerinden saatler geçmeden SİP’in bildirisi olarak üniversiteler de dağıtılır olmuştu. Gel zaman git zaman AK Parti’nin çıkardığı uyum yasaları çerçevesinde bazı isimlerin kullanımı konusunda yasaklar kalkınca adı geçen parti yoluna TKP (Türkiye Komünist Partisi) adıyla devam etti. Bu partinin adı değişti ama değişmeyen tek şey sosyal faşizmin bayraktarlığını kimseye kaptırmamaları oldu. Başörtüsü, mescid, namaz, hac, kurban, dayanışma, infak, ensar, muhacir dendi mi bu parti bayraklarında ki kırmızıyı görmüş boğa gibi alarma geçti/geçiyor.

Her sol grubun başına gelen bu partinin başına da geldi elbette! Bölündüler.

Türkiye Komünist Partisi, partinin en tepe kurulu olan Merkez Komite'de baş gösteren tartışmalar nedeniyle ortadan ikiye bölündü ve Komünist Parti ve Halkın Türkiye Komünist Partisi olmak üzere iki ayrı yapı ortaya çıkardı. TKP'nin Merkez Komitesi'ndeki isimlerden Kemal Okuyan, Aydemir Güler ve Yiğit Günay KP'yi kurarken, Metin Çulhaoğlu, Erkan Baş ve Kurtuluş Kılıçer ise HTKP'de bir araya geldi. Erkan Baş’ın 28 Şubat sürecinde darbecilerin İstanbul Üniversitesi’nde ki sözcülerinden olduğunu da hatırlatmış olalım. Her iki grubun en hassas olduğu şey ise TKP ismi. İki grubun ayrılırken anlaştıkları tek şey bu ismi kullanmamak oldu. Ajitatif yayıncılığıyla ön plana çıkan “Sol Haber” KP’ye kalırken İleri Haber HTKP’de kaldı.

Sarı Öküz Sahipsiz Kaldı Kavga Başladı!

Yukarıda da değinmiştik. Bu sol grubun anlaştıkları tek şey TKP isminin kullanılmamasıydı. Birbirlerine Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde çay içirmemek gibi yer yer kavgaları olsa da kavgayı en görünür kılan şey 9 Haziran’da İzmir de gerçekleşen ve sol kamuoyunu diri tutma amaçlı ileri zekalı(!) bir organizasyon örneği olan “Hayır Tutuklanamaz!” etkinliğinde ortaya çıktı. Program afişinde Erkan Baş’ın TKP genel başkanı olarak duyrulması kavganın fitilini ateşledi. Erkan Baş’ın konuşması sırasında KP’liler kürsüye saldırırken KP’nin Kadıköy’de bulunan il örgütüne de 50-60 kişilik bir grup taş, sopa, sapanlar ile saldırdı. Kavga, döğüş, polis derken sol grupların her tartışmasında olduğu gibi muhbir, işbirlikçi, çete suçlamaları havalarda uçuştu. HTKP Erkan Baş’a saldırının hesabının en ağır şekilde sorulacağını duyururken KP, FKF’li çetelerden hesap soracağını ve TKP’nin ismini kimseye kullandırtmayacağını duyurdu. Elbette bu hamur daha çook su kaldırır. Daha ne kavgalar göreceğiz. Okullar açık olsaydı birbirlerine üniversitelerde siyaset yaptırmamanın en vahşi örneklerini de görecektik. Yoldaşların birbirlerine keser saplarıyla saldırdıklarına da. Bereket versin ki okullar tatile girdi. Birbirlerine bile merhamet etmeyenlerin, tahammül edemeyenlerin bu halka hiçbir şey kazandıramayacaklarını da bizzat kendi pratiklerinden görmüş olduk. Patent kavgalarının ölümle tehtide vardırılan TKP kavgasını daha çok izleyeceğiz gibi.

Aşağıda KP’nin hazırlamış olduğu videoda kavga kendi zaviyelerinden özetlenmiş.