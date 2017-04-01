Temmuz’un Nisan 2017 Sayısı Çıktı

Temmuz dergisi, Nisan 2017 tarihli 9. sayısında bütün sıkıntılara ve zorlu şartlara rağmen umutlu ve dirençli olmanın, küresel zorbalık ve düşmanlık karşısında birliği ve kardeşliği korumanın önemini vurgulayarak selamlıyor okuyucusunu.

Aylık edebiyat, sanat ve fikriyat dergisi Temmuz’un Nisan sayısı 80 sayfa. Müslüman coğrafyanın birliğine, kardeşliğine dikkat çeken canlı bir kapak tasarımına sahip derginin sunuş yazısı da “Bir Temmuz Süvarisidir Umut” başlığını taşıyor. Arka kapakta ise “Renk renk nakış nakıştır, birdir ocağımız / Yankılanır aynı gök altında avazımız” ifadesi yer alıyor.

Hasan Aycın’ın bir çizgisiyle açılan derginin bu sayıdaki şairleri Mustafa Yılmaz, Adem Turan, Mehmet Aycı, Adem Yazıcı, Emre Miyasoğlu, Ahmet Laçin, Berat Bıyıklı, Şeyma Kitapçı, Ayşe Çelikkaya, M. Akif Şahin, Erol Yılmaz ve Tunay Özer.

Temmuz’un yeni sayısında öyküler de ağırlıklı bir yer tutuyor. Ayşegül Genç, Serkan Akın, Sadık Koç ve Selma Aksoy Türköz bu sayıya öyküleriyle katkıda bulunan isimler. Lise öğrencisi olan 17 yaşındaki Ahmet Mansur Tural’ın fantastik tatlar taşıyan öyküsü de akılda tutulmalı.

Abdullah Harmancı, Erdoğan Aydoğan, Muhammed Enes Kala, Hale Beyza ve Mehmet Mortaş, Nisan sayısında denemeleriyle sözü ayaklandıran yazarlar.

Ali Emre’nin, edebiyata da sokularak İzzeddin Kassam’ın hayatını ve mücadelesini; Murat Koç’un, Yaşar Kemal’in büyülü gerçekçiliğini ve destansı anlatısını; Secaattin Tural’ın, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu romanındaki fantastik özellikleri, İsmail Süphandağı’nın şiir ve öte ilişkisini ele alan yazıları dikkat çekiyor.

Hüseyin Cömert’in, Akif Hasan Kaya’nın öykücülüğüne ışıklar düşürdüğü yazısı ile Şakir Kurtulmuş’un, Sezai Karakoç merkezli günlükleri de bu sayıda ilgiyle okunabilecek metinlerden. Derginin son sayfasında yine Necmettin Asma’nın güzel bir çizgisi yer alıyor.

İbrahim Tenekeci ile Söyleşi

Temmuz dergisi, bu ay, şair ve yazar İbrahim Tenekeci ile yapılan önemli bir söyleşiyi sayfalarına taşıyor.

Ali Emre’nin içtenlikli sorularıyla zenginleşen söyleşi, “Namuslu Bir İnsan Olmak, Edebiyatın Üstündedir.” başlığını taşıyor. Söyleşi hem İbrahim Tenekeci’nin şairliğine, kitaplarına, diğer çabalarına dair önemli vurgular ve ipuçları içeriyor hem de edebiyatı da güçlendiren insani değerler, çabalar, tanıklıklarla ilgili değerli bir yol bilgisi sunuyor.

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