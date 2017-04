Gazeteci Abdülkadir Habak, direnişçiler ve Beşşar Esed rejimi arasında varılan tahliye anlaşması kapsamında, 15 Nisan’da Halep’in batı kırsalındaki Raşidin’de gazetecilik görevini yerine getirmeye çalışırken tahliye konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıya tanıklık etti.

Bombanın infilak etmesinin ardından can pazarına dönen Raşidin kontrol noktasında olanlar kameralar tarafından görüntülendi. Habak’ın elinde kamerası, kucağında bir çocukla koştuğu görüntüler, olayın sembol karelerinden biri oldu.

“Çocuğu Gördükten Sonra Çekimi Tamamen Unuttum”

Patlama sırasında yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Suriyeli gazeteci Habak, saldırı anından yaşadıklarını dile getirmenin çok zor olduğunu söyledi.

Saldırının düzenlendiği yere çok yakın olduğunu ifade eden Habak, “Patlama sonrası bir baktım kameram yanımda değildi, aramaya başladım, kamerayı bulduğum yerde bir çocuk cesedi vardı, maalesef paramparça olmuştu. O çocuğu gördükten sonra kamerayı ve çekimi tamamen unuttum.” diye konuştu.

“Tek Düşüncemiz Yaralı Çocukları Kurtarmaktı”

Tahliye konvoyunu hedef alan saldırıda diğer meslektaşları ile birlikte kameralarını bırakarak insanların yardımına koşan Habak,“İlk olarak diğer arkadaşımla birlikte 3 yaralı çocuğu kurtardık.” dedi.

Habak şöyle devam etti:

“O an aklınıza habercilik ve patlama anını görüntülemek gelmiyor. O an çocukları daha güvenli yerlere nasıl götürürüz çabası içindeydik. Tek düşüncemiz yaralı çocukları kurtarmaktı. O an insanlığınız size başka düşünceleri unutturuyor.”

“Yaşıyordu Ama Zor Nefes Alıyordu”

Çocukları ambulanslara bıraktıktan sonra, eski durdukları yere hareket ettiği sırada yerde yatan başka bir yaralı çocuk gördüğünü belirten Habak, yüzünün yarısı örtülü çocuğa yardıma koştuğunu aktardı.

“Birden birisi bağırarak yerde yatan çocuğun öldüğünü söyledi. Ama ben o adamın sözlerine kulak asmadım, çocuktan gözlerimi alamıyordum. Bir anda çocuğun ellerini hareket ettirdiğini gördüm. Hemen yanına yaklaştım, yaşıyordu ama zor nefes alıyordu.” ifadelerini kullanan Habak, durumdan çok etkilendiğini ifade etti.

“En Az 8 Yaralıyı Ambulanslara Taşıdık”

O an, tek amacının o yaralı çocuğu hayatta tutabilmek olduğunu söyleyen Habak, “Hemen çocuğu kucaklayıp ambulans aracına koştum. Ambulans aracına vardığımda çocuk bana bakıyordu, ellerimden sımsıkı tutuyordu. O anki duygularım tarifsiz.” diye konuştu.

Diğer gazeteci arkadaşı ile birlikte en az 8 yaralı kişiyi ambulanslara taşıdıklarını bildiren Suriyeli gazeteci, sivil savunma ekiplerinin ve Suriye Kızılayı’nın olay yerine ulaşması ile birlikte kameralarını alıp çekimlere başladıklarını söyledi.