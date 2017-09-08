Taliban’dan ABD’nin En Büyük Askeri Tesisine Bir Saldırı Daha

Afganistan’ın Pervan ilindeki Bagram ilçesinde bulunan ABD’ye ait hava üssüne yönelik bu sabah saatlerinde füze ile saldırı gerçekleştirildi.

Mepa News sitesinde yer alan habere göre, yerel kaynaklar, saldırıda, üste konuşlu bulunan ABD askerlerinden zarar görenlerin olduğunu bildirdi.

Saldırıyı Taliban Üstlendi

Saldırının sorumluluğu, Taliban tarafından, Sözcü Zabihullah Mücahid’in sosyal medya organları aracılığıyla yayımlanan açıklaması ile üstlenildi.

Mücahid, sabah erken saatlerde düzenlenen saldırıda üste can ve mal kaybı yaşandığını söyledi.

İki Gün Önce de Saldırı Düzenlenmişti

Taliban, iki gün önce de Bagram’daki hava üssüne yönelik canlı bomba saldırısı gerçekleştirmiş ve Sözcü Mücahid’in yaptığı açıklamaya göre, üssün 3 numaralı kapısında gerçekleşen saldırıda ABD askerlerinden 20 kişi ölmüş veya yaralanmıştı.

İki gün önceki saldırıdan sonra bilgilendirme mesajı yayımlayan ABD ordusuna bağlı kaynaklar, üste gerçekleşen patlamada “zarar gören” askerlerin olduğunu duyurmuştu.

En Büyük Askeri Tesis

Taliban, uzun bir süredir Bagram’daki hava üssüne yönelik saldırılarını arttırmış durumda.

ABD’nin Afganistan’daki en büyük askeri tesisi niteliğinde olan üs, aynı zamanda NATO’nun merkez karargâhı olarak kullanılıyor.