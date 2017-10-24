Taliban, ABD Tankını Hedef Aldı: 6 Amerikan Askeri Öldü

Taliban üyelerinin yol kenarına yerleştirdiği mayınla hedef aldığı tank, tamamen imha olurken tankın içinde bulunan askerler de hayatını kaybetti.

El İmarat Haber, patlamanın, tankı parçalara ayıracak kadar kuvvetli olduğunu yazdı.

Verdak Vilayetinde düzenlenen ayrı ayrı saldırılarda çok sayıda Afgan Milli Ordusuna mensup askerin de öldüğü ifade edildi.

Seyid Abad ilçesindeki bir saldırıda 2 Afgan hükümeti askeri ölürken 3 askerin de yaralandığı kaydedildi.

Seyid Abad ilçesinde bu sabah düzenlenen bir keskin nişancı atışında ise bir askerin öldüğü ve 2 askerin de yaralandığı belirtildi.