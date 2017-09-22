Tacikistan'da Cenazeye Katılma Kuralları Değişiyor

Tacikistan'da önerisi yapılan yeni cenaze kurallarına göre, cenazeye katılanların yüksek sesle ağlaması, başlarına toprak serpmesi, kıyafetlerini ve saçlarını yolması ve bu gün için özel ağıt yakıcılık yapanların davet edilmesi yasaklanıyor.

Bunun yanında merhumun yıkanması ve mezara konması sırasında sadece yakınları görev alacak. Merhumun yakını olmayanlar cenaze töreninden sonra onun evinde geceleri kalamayacak. Yeni kurallar gereği cenazeye katılan kadınlar siyah değil, yeşil elbise giyecekler.

Bu kurallar Tacikistan Diyanet İşleri Komisyonu tarafından ülke Ulema Konseyi ve İslam Araştırmaları Merkezi ile işbirliği yapılarak belirlendi. Şimdilik bu yeni kurallar tavsiye niteliğindedir. Bu kurallar yasalaştıktan sonra onların herkes tarafından uygulanması mecburi olacak.