Suudi Arabistan'dan Katar Açıklaması

Almanya'da resmi temaslarda bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cübeyr, mevkidaşı Sigmar Gabriel ile düzenlediği basın toplantısında, bazı Arap ülkeleri ile Katar arasında son günlerde yaşanan gerginliğe dair açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki son gelişmeleri Alman mevkidaşına anlattığını belirten Cübeyr, Katar'ın uzun yıllardır belli organizasyonları destekleme konusunda adımlar attığını ve bu konuda bir işbirliği imkanı bulamadıklarını anlattı. Katar'ı kardeş ve ortak ülke olarak gördüklerinin altını çizen Suudi Bakan, "Ama kardeş kardeşine yanlışın ne olduğunu söylemeli. Kendine çeki düzen versin diye tavsiyelerde bulunmalı.” dedi.

Cübeyr, güvenlik konusunda Almanya ile işbirliğinin gayet iyi olduğunu ve bunu daha da geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Terörizmin dini, ahlakı, insanlığı ve devleti olmadığını vurgulayan Cübeyr, “Terörizmi bitirmek için çalışmalıyız. Müttefiklerimizle aşırı düşüncelere karşı birlikte hareket etmeliyiz. Arabistan bu konuda kendine düşen görevi yapmaktadır.” diye konuştu.