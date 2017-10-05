Suudi Arabistan’da 22 Kişiye Gözaltı

Suudi Arabistan yönetiminin, “kamuoyunu tahrik etmek” ve “hukuki düzenin yasakladığı fiilleri işlemeye teşvik etmek” suçlamasıyla biri Katarlı 22 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA’nın, Devlet Güvenlik Başkanlığı’ndan bir yetkiliye dayandırdığı haberde, bir Katarlı ile 21 Suudi Arabistanlının gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

AA’nın aktardığına göre, haberde, söz konusu şüphelilerin, sosyal paylaşım sitelerinde yayımladıkları videolar ile doğrudan ya da dolaylı olarak halkı suç işlemeye teşvik ettiği öne sürüldü.

Haberde videoların içerikleriyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.