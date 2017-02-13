Suriyeli Direnişçiler Dera'da Esed Rejimini Geri Püskürttü

Suriye’nin Ürdün sınırındaki Dera kentinin merkezinde direnişçilerin, Beşşar Esed rejimine bağlı güçleri şiddetli çatışmaların ardından geri püskürttüğü bildirildi.

Direnişçilerin Güney Cephesi'nin saha komutanlarından Muhammed Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejiminin, Dera'nın kuzey kesiminden kentin güneyinde direnişçilerin kontrolündeki Menşiyya ve Dera el-Beled semtlerine top atışları ve füzeyle saldırı düzenlediğini, saldırı sonucu Menşiya semtinde 3 sivilin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda sivilin de yaralandığını belirtti.

Yusuf, kentin kuzeyindeki Esed güçlerinin Menşia’ya doğru ilerleme girişimi üzerine direnişçiler ile Esed güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını, direnişçilerin, rejim güçlerinin saldırılarını püskürttüğünü ifade etti.

Rejim saldırılarının püskürtülmesinin ardından direnişçiler Menşiyya semtinin kuzey kesimindeki Esed rejimine ait güçlere karşı taarruza geçtiğini vurgulayan Yusuf, operasyona "Zillet içinde yaşamaktansa izzet ile ölmek" adını verdiklerini dile getirdi.

Yusuf, çatışmaların sürdüğü bölgede onlarca rejim askerinin öldürüldüğünü, rejime ait 3 tank ve bir ikmal tünelinin imha edildiğini ifade etti.

Yedudiyye kasabasına tanklı toplu saldırı

Bu arada Esed güçleri Dera kent merkezinin kuzeybatısındaki Yedudiyye kasabasını da tank ve top atışları ile bombaladı.

İl genelinde, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı yaklaşık elli grubunun bir araya gelerek kurduğu Güney Cephesi hakim.

Dera, Suriye’de devrimin başladığı il olarak biliniyor. 13 yaşındaki Hamza el-Hatib’in Esed rejimi tarafından işkence ile katledilmesinin ardından başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.