Suriye'de Rejimin Ateşkes İhlalleri Sürüyor

»Ana Sayfa»Suriye
02.01.2017 13:26
Suriye'de Rejimin Ateşkes İhlalleri Sürüyor
Kırılgan ateşkesin sürdüğü Suriye’de, rejim ve rejimle birlikte savaşan İran destekli milislerin ihlalleri devam ediyor.

Muhalifler, rejimin ihlallerinin sürmesi durumunda ateşkes anlaşmasına bağlı kalmayacağını açıklamıştı. Bu açıklamaya rağmen rejim güçleri, Halep ve Şam’ın kırsalında saldırılarını sürdürüyor.

Rejime ait savaş uçakları, Pazar günü Şam’ın kırsalındaki Barada Vadisi’ne yönelik 13 hava saldırısını gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklara göre, rejimin hava saldırıları Barada Vadisi’ndeki Ayn El Fice (Fice Pınarı köyü), Deyr Kanun ve Deyr Mıkren köylerini hedef aldı.

Hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak rejimin karadaki güçleri ve beraberindeki Hizbullah milisleri Deyr Mıkren ve Ayn El Fice köylerine ilerlemeye çalıştı.

Rejim "Nusra ile savaşıyoruz" diyor

Rejim bu bölgelerde, Rusya ve Türkiye garantörlüğündeki ateşkes anlaşmasının dışında tutulan Nusra Cephesi’nin olduğunu savunuyor. Ancak muhalifler, bunu reddederek bölgedeki silahlı unsurların yerel halktan olduğunu, bu kişilerin Nusra Cephesi ile herhangi bir bağlantısının olmadığını belirtiyor.

Nusra Cephesi, adını Şam'ın Fethi Cephesi olarak değiştirmiş ve El Kaide ile olan ilişkisini kestiğini duyurmuştu.

Muhalifler, Cumartesi günü, bir açıklama yaparak rejimin garantörü olan Rusya'nın ihlalleri durdurması için aynı günün akşamı saat 8'e kadar süre tanımıştı. Bu açıklamadan sonra rejimin Barada Vadisi bölgesine yönelik saldırısı bir gün boyunca durmuştu. Ancak daha sonra rejim saldırısına kaldığı yerden devam etmişti.

Halep'in kırsalına yönelik de hava saldırıaları düzenleyen rejim, Şam'ın doğu kırsalındaki Doğu Guta bölgesine de saldırıp bazı bölgeleri denetimi altına almıştı.

Kaynak: Al Jazeera

 

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