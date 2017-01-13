Suriye’de Direnişçiler Esed Güçlerini Füze ile Vurdu! (Video)

Suriye’de Esed güçlerinin direnişçiler tarafından füzelerle vurulduğuyla ilgili görüntüler yayımlandı.

Ceyşu’l-İzze isimli direnişçi grup, Beşşar Esed güçlerini hedef aldıklarına dâir görüntülerin yer aldığı iki video yayımladı.

Direnişçiler, ilk videoda yıkık dökük bir harabenin yanında bekleyen Esed güçlerini hiç beklemedikleri bir anda “Allahuekber!” nidaları eşliğinde füze ile vuruyor:

Diğer videoda ise direnişçiler, pikap üzerinde giden Esed güçlerini yine hiç beklemedikleri bir anda “Allahuekber!” nidaları eşliğinde hedef alıyor. Görüntülerin devamında ise diğer Esed güçlerinin cesetleri topladığı görülüyor: