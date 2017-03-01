“Suriye’de Bir Ayda 876 Sivil Hayatını Kaybetti”

Suriye’de şubat ayında çoğu Beşşar Esed ve işbirlikçileri tarafından düzenlenen saldırılar nedeniyle 876 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı’nın (SNHR) yayımladığı raporda, Rusya, Beşşar Esed ve işbirlikçilerinin, Suriye’de şubat ayında düzenledikleri saldırılar ve uyguladıkları işkence nedeniyle 489 sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi.

AA’da yer alan habere göre, raporda, Rusya, Esed güçleri ve İran destekli militanların şubat ayında düzenledikleri saldırılar sonucu Şam ve kırsalı ile Dera, Halep, İdlib, Humus, Hama, Deyr ez-Zor, Rakka, Lazkiye ve Kuneytra’da 79’u çocuk, 55’i kadın 471 sivilin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de işkence sonucu yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Şubat ayında, ayrıca, IŞİD’in saldırıları sonucu 180 sivilin, uluslararası koalisyonun saldırıları sonucu da 118 sivilin hayatını kaybettiği ifade edilen raporda, 16 sivilin silâhlı muhaliflerin saldırısı sonucu, 7 sivilin de PYD/PKK’nın paravan kuruluşu Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) saldırıları sonucu yaşamını yitirdiği belirtilirken, 66 sivilin hayatını kaybetmesinden kimin sorumlu olduğunun tespit edilemediği dile getirildi.