Suriye’de Bacakları Kopan Çocuğa İHH Sahip Çıktı

»Ana Sayfa»Suriye
17.02.2017 19:17
Suriye’de Bacakları Kopan Çocuğa İHH Sahip Çıktı
İdlib’de düzenlenen hava saldırısında bacakları kopan Suriyeli Abdülbasit, tedavisi için İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığı ile Türkiye’ye getirildi.

Suriye’de dünyanın gözü önünde sistematik bir katliam gerçekleştiriliyor. Özellikle de son dönemde İdlib, Esed rejimi ve destekçilerince havadan ve karadan sürekli bombalanıyor. Saldırıların başladığı günden bu yana Suriye’ye yönelik yardımlarını aralıksız sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı da Suriye halkını yalnız bırakmıyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde İdlib kırsalında yapılan hava saldırısı sonucu iki bacağını da kaybeden 10 yaşındaki Abdülbasit, tedavi için İHH aracılığı ile Türkiye’ye getirildi.

Annesi ve kız kardeşi şehit

Evde ailesi ile birlikte yemek yedikleri sırada gerçekleştirilen hava saldırısında iki bacağını kaybettiğini belirten Abdülbasit, aynı saldırıda annesini ve bir kız kardeşini kaybetmiş. Abdülbasit’in diğer iki kız kardeşi de ağır hasta olarak hayata tutunmaya çalışıyor.

Bir aile daha yok oldu

Aynı saldırıda yaralanmadan kurtulan Abdülbasit’in babası, oğlu Abdülbasit ve 5 yaşındaki bir kızı ile İHH’nın Babulhava Lojistik Merkezi’ne getirildi. Abdülbasit ve babası yaşadıkları acı olayı şöyle anlattı:

“Evimizde öğle yemeği yerken helikopter geldi. Babam, ben ve kardeşlerime mutfağa saklanmamızı söyledi. O sırada helikopterden evimize bomba atıldı. Annem ve 3 yaşındaki kız kardeşim şehit oldular.”

Baba ise, “Hamile olan diğer kızımdan hala haber alamadım. İdlib’in Kafar Zeyta bölgesinde bir hastanede bulunduğunu biliyorum sadece. Saldırı sonucu sırtına şarapnel parçası isabet eden damadım da yine İdlib’de tedavi görüyor. Buraya yaralı 5 yaşındaki kızım ve ayakları kopan oğlum Abdülbasit’le birlikte geldik” dedi.

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