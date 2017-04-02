Somali'ye 30 Milyon Dolarlık Ekipman Yardımı Ulaştırıldı

Başbakan Yardımcısı Kaynak, Türkiye'den gönderilen 30 milyon dolarlık araç ve ekipman yardımını Benadir Valiliği ve Mogadişu Belediyesine teslim etti.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, resmi ziyaret için Somali'nin başkenti Mogadişu'ya geldi.

Havaalanında Somali Başbakan Yardımcısı Mahdi Ahmed Guled ve Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar tarafından karşılanan Kaynak, daha sonra Türk Kızılayının araç ve ekipmanlarının Benadir Valiliği ve Mogadişu Belediyesine teslim edilmesi için Kızılay yerleşkesinde düzenlenen törene geçti.

Kaynak, burada yaptığı konuşmada, Somali'nin ulaşım altyapısını tamamen düzene sokacak bir devir teslim töreni gerçekleştirildiğini, çalışmalara katkı verecek asfalt mikserleri, yükleme ve boşaltma araçlarının devrinin yapıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık söylediği "Yol medeniyettir" sözüne işaret eden Kaynak, "Devir teslimini yaptığımız araç ve aletlerle Somalili kardeşlerimiz hem sağlıklı şartlarda ulaşım, tozdu, başka şey, inşallah bunlardan kurtulacaklar, hem daha konforlu seyahat imkanına kavuşacaklar." diye konuştu.

Nerede bir kimse açsa, bir mazlum çaresizse ona yardım etmek gerektiğini belirten Kaynak, kuraklık ve açlıkla mücadele eden Somali'ye Türkiye'nin yardımda bulunduğunu belirtti.

Türk halkının, Somali halkını öz kardeşleri olarak gördüğünü söyleyen Kaynak, bundan sonraki süreçte de Türk halkının, Somalililerin risk altında kalmalarını önleyecek yardım çalışmalarını yapacağını belirtti.

Yardımın toplam maliyeti 30 milyon doların üzerinde

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık da Somali'de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "Bugün de belediyecilik hizmetlerinde altyapı imkanı sağlayacak olan beton santralini, taş kırma ünitesini ve yaklaşık 45 büyük iş makinemizi, Benadir Valiliğine teslim ediyoruz." dedi.

Kınık, yardımın Türkiye'ye toplam maliyetinin 30 milyon doların üzerinde olduğunu bildirdi.

Somali Başbakan Yardımcısı Mahdi Ahmed Guled ve Benadir Valisi Yusuf Hussein Jimaale de yardımdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Ardından heyet, teslimi yapılan araçların önünde fotoğraf çektirdi.

Törene, AK Parti İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, TİKA Başkanı ​Serdar Çam, AFAD Daire Başkanı Cengiz Akın ve bazı Somalili yetkililer de katıldı.

Teslim edilen araçlar arasında kamyonlar, beton mikserleri, iş makineleri de bulunuyor.

"Hiçbir zaman bugünkü kadar umutlu olmadık"

Daha sonra, Başbakan Yardımcısı Kaynak, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmacu ve Başbakan Hasan Ali Hayri tarafından Somali Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi Villa Somali'de ayrı ayrı kabul edildi. Kaynak'ın, Cumhurbaşkanı Farmaajo tarafından kabulü basına kapalı gerçekleştirildi.

Somali Başbakanı Hayri, kabulde yaptığı konuşmada, en çok ihtiyaç duydukları anlarda Türkiye'yi yanlarında gördüklerini belirtti. Bütün dünya gözlerini Somali'ye kapatmışken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ağustos 2011'de ülkeye yaptığı ziyaretin, gözlerin Somali'yi görmesini sağladığını ifade eden Hayri, Türkiye'nin o günden bu yana süregelen yardımlarının ülkeyi değiştirdiğini bildirdi.

Somali ve Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmek istediklerini belirten Hayri, "Hala güvenlik sorunlarımız var, halkımızın açlık sorunları var, ama hiçbir zaman bugünkü kadar umutlu olmadık, bugünkü kadar güçlü hissetmedik" dedi.

"Somali hükümetinin gösterdiği tepki bizim için unutulmaz bir hadisedir"

Başbakan Yardımcısı Kaynak da sözlerine, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdim. Başbakanımız Binali Yıldırım'a da Somali'ye geleceğimi ifade ettiğimde, sizin şahsınızda selamlarımı ve başarı dileklerini iletmemi istedi" diyerek başladı.

Somali hükümetinin 29 Mart 2017'de güvenoyu aldığını hatırlatan Kaynak, "İlk ziyareti gerçekleştirdiğimiz için kendimizi bahtiyar addediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak, kuraklık ve açlık gibi sorunlarla karşı karşıya olan yeni hükümeti önemli görevlerin beklediğine işaret ederek, şu görüşlere dile getirdi:

"Türkiye'nin demokrasisine, milletin iradesine, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın ve Başbakanı'nın şahsına karşı, bütün milletimize karşı yapılan, 15 Temmuz'daki darbe girişimi karşısında hemen ilk gece Somali halkının ve hükümetinin gösterdiği tepki bizim için unutulmaz bir hadisedir. Somali hükümeti bunu sadece kınamakla kalmadı, hemen ertesi gün bu Fetullahçı Terör Örgütü'nün Somali'deki okullarını da kapattı. Dünyanın 176 ülkesinde okulları vasıtasıyla örgütlenen bu tehlikeli ve habis yapının Somali hükümeti tarafından hemen ilk günden kapatılması, hem Türkiye'yi ziyadesiyle memnun etti hem de Somali'nin de belki başına gelebilecek büyük bir riski o günden yok etti."

380 ton gıda maddesi Somali'nin çeşitli bölgelerine gönderildi

TİKA ve AFAD'ın tedarik ettiği 380 ton gıda maddesi, açlık ve kuraklık nedeniyle zor günler geçiren Somali'nin çeşitli bölgelerine, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın da katıldığı törenle gönderildi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak törende yaptığı konuşmada, Somali'de kuraklık dolayısıyla yeniden baş gösteren açlık tehlikesine karşı, Türklerin Somalili kardeşlerine insani yardım gönderdiğini belirtti.

Kaynak, bugün yapılan sembolik törenle, bütün dünyaya "İnsanların tamamını mutlu etmeden dünyayı huzura kavuşturmamız mümkün değildir." mesajı verildiğini ifade ederek, dünyanın servetinin, insanlığın ortak menfaati için harcanması gerektiğini, dünyanın servetinin hiç kimsenin açlıktan ölmemesini sağlamaya yeteceğini vurguladı.

"11 bin ton gıda yardımı daha"

İlk partisi gönderilen gıda yardımının 12 bin Somalili aileye bir ay kadar yeteceğini bildiren Kaynak, "Türk Kızılayı, AFAD ve TİKA'nın ortaklaşa çalışmasıyla acil ihtiyaçlar belirlenmektedir. Bir ay sonra 11 bin ton gıda yardımı taşıyan gemimiz Somali limanına yanaşacaktır" dedi.

Somali'de bugün yaptığı görüşmelere de değinen Kaynak, "Önümüzdeki süreçte Somali için acil kalkındırma programlarını hızlandırma kararına vardık" diye konuştu.

Kaynak, her defasında Somali'ye ailesiyle beraber gelip Somali'ye verdiği önemi gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını da ilettiğini söyledi.

"Bizdeki ambargoyu da kaldırın"

Somali Kuraklıkla Mücadele Ulusal Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Şeyh Nur Barud Gurhan ise iki ülke ilişkilerinin geçmişe, Osmanlı İmparatorluğu'na kadar dayandığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'de ülkeye yaptığı ziyaretin, dünyanın gözünü Somali'ye yönelttiğini ifade eden Gurhan, "Gazze'deki ambargoyu kaldırdığınız gibi bizdeki ambargoyu da kaldırın." dedi.

Erdoğan'ın ziyaretinden bu yana süregelen projelerin Somali halkının kalbinde yer ettiğini dile getiren Gurhan, "Yardımlarınıza minnettarız ve sizden gelecek yardımları bekliyoruz. Bizim için Türkiye ayrı, dünya ile aynı yerde değil. 16 Nisan'daki referandumda inşallah hayırlı sonuç çıkacak, inşallah başkanlık sistemi çıkacak." diye konuştu.

12 bin aile faydalanacak

Toplam 380 tonu bulan temel gıda maddeleri kamyonlarla Galkayo, Mogadişu, Kismayo, Baidoa şehirleri ve Somaliland Federal Bölgesi’nin Laascaanood bölgesine ulaştırılacak. Gıda maddelerinden 12 bin aile faydalanacak.

AA