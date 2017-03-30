Somaliland’da Kuraklık: “Çocuklarıma Sadece Çay Verebiliyorum”

Halkın yüzde 70’inin hayvancılıkla geçindiği belirtilen Somaliland’da insanlar kuraklık nedeniyle hayvanlarını kaybediyor.

32 yaşındaki Nima Muhammed, kullanımda olmayan bir hava alanında kamp ateşinin üstünde çayını kaynatıyor.

Eğer yardım kuruluşları onlara yeni kumanyalar vermezse, Nima Muhammed ve 7 çocuğu için günün tek öğünü bu çay olacak.

“250 Keçiden Sadece 2’si Hayatta Kaldı”

Nima Muhammed, Somaliland’da kuraklık nedeniyle besi hayvanlarını kaybedenlerden.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, 250 keçisinden sadece 2’sinin hayatta kaldığını anlatan Nima Muhammed, “Çocuklarıma bakmak zorundayım. Onlara sadece çay verebiliyorum. Çaya süt bile katamıyorum çünkü süt sağabileceğim tüm hayvanlarımı kaybettim.” diyor.

Kuraklık nedeniyle hayvanlarını kaybeden Somaliland halkı yardım bekliyor https://t.co/BTvdJ89dRU pic.twitter.com/v2qyuV9cK7 — BBC Türkçe (@bbcturkce) 30 Mart 2017

Kampta 100’den Fazla Aile Yaşıyor

Nima Muhammed ve çocuklarının yanı sıra bu geçici kampta 100’den fazla aile yaşıyor.

Çoğu, Somaliland’da kuraklığın daha sert hissedildiği bölgelerden su, gıda ve insani yardım bulabilmek için bu kampa gelmişler.

Hükümete göre, halkın yüzde 70’i hayvancılıkla geçiniyor.

“Şu Ana Kadar Kimseden Yardım Gelmedi”

Sanag bölgesinde de 500 kişinin yaşadığı başka bir kamp daha bulunuyor.

Soyadını vermeyen Hacı isimli Somalilandlı ise kampta sağlık hizmetlerinin bulunmadığını, su ve yiyecek kalmadığını belirtirken, “Şu ana kadar kimseden yardım gelmedi.” diyor.

Somali’de de Kuraklık

Somaliland’ın dışında Somali’de de kuraklık nedeniyle halkın tarım ürünleri arazilerde kaldı.

Kuraklık seviyesinin 6 yıl önce 260 bin kişinin hayatını kaybettiği felakete ulaşmasından endişe ediliyor.