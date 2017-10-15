Somali'deki Bombalı Saldırılarda Ölü Sayısı 231'e Çıktı

Somali'deki çifte saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 231'e yükselirken, olayda 275 kişi yaralandı.

Somalili yetkililer konuya ilişkin henüz resmi rakamları açıklamadı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed, yaşanan saldırının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti. Saldırının ardından üzüntülerini dile getiren Somali Cumhurbaşkanı Muhammed, "Somali halkını yaralılara kan bağışı yapmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Somali'deki saldırıya ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir askeri ambulans uçağı tıbbi yardım götürmek ve yaralıları Türkiye'ye getirmek için bugün yola çıkıyor." ifadelerini kullandı.