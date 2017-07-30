Somali'de Bombalı Saldırı

Somali'in başkenti Mogadişu'da polis merkezi yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mogadişu'daki Waberi Mahallesinde yer alan emniyet merkezi yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile havalimanı yolunu bağlayan Mekke-i Mükerreme Caddesinde meydana gelen patlamada 6 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

Söz konusu saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.