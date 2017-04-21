Siyonist İsrail’in Küçük Pelikanları

​​​​​​​Pelikan Çetesi namıyla meşhur bir klik tıpkı Ergenekon ve Fethullahçı cuntaların davranış modelleriyle siyaset ve toplum üzerinde mühendislik yapmaya soyunmuş durumda.

Geciken Mıntıka Temizliği Bunalıma Dönüşmeden

Kenan Alpay

Referandum sonuçlarının mahiyeti, muhasebesi, geçmişe ve geleceğe dönük verdiği işaretleri üzerinde yeterince durup tartışamıyoruz bile. Sarf edilen bütün çabalara rağmen % 51,4 gibi beklentilerin çok çok altında kalan sonucu ortaya çıkaran aktör ve faktörlerin irdelenmesine müsaade etmemek üzere siyaset ve toplum adeta ölümcül bir ablukayla kuşatılmış durumda.

Mantık ve vicdanın sormamızı mecbur kıldığı bütün sorular, dile getirmeye mahkûm olduğumuz bütün eleştiri ve beklentiler ‘ver mehteri!’ coşkusuyla bastırılıyor, boğazlanıyor. Topluma yüklenen mesuliyet zafer coşkusunu yaşayıp paylaşmaktan ibaret kalıyor. Oysa son derece önemli ve tarihsel açıdan bir kırılma mesabesindeki 16 Nisan referandum süreci sadece kazanımlar boyutuyla değil zaaflar, kayıplar ve giderek büyüyeceği anlaşılan riskler açısından da derinlemesine konuşulmayı gerekli kılıyor. Fakat ‘söyletmeyin, vurun!’ naralarıyla medyayı ve kamuoyunu terörize eden tetikçi ve troller çetesi tartışmaların önüne barikatlar kuruyor.

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