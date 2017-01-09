Siyonist Diplomattan İngiliz Parlamenterlere Kumpas Planı
İsrail’in Londra Büyükelçiliğinde görevli Shai Masot’un özellikle Filistin yanlısı görüşleriyle bilinen İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan’ı hedef aldığı görüldü.
Bir Al Jazeera muhabirinin kaydettiği görüntülerde Masot, bazı İngiliz parlamenterleri "düşürmekten" söz ediyor.
İngiliz basınına bugün yansıyan video kaydı, “diplomatik protokolün sıra dışı bir ihlali” olarak nitelendirildi.
İsrail’in Londra Büyükelçisi Mark Regev’in, ekim ayında kaydedildiği belirtilen görüntülerde adı geçen Bakan Duncan’dan bizzat özür dilediği belirtiliyor.
Büyükelçilikten yapılan açıklamayla da Masot’un sözlerinin “kabul edilemez” olduğu ifade edilerek kısa bir süre içinde elçilikteki görevine son verileceği duyuruldu.
Al Jazeera muhabirinin gizlice kaydettiği görüntülerde Masot ile Maria Strizzolo adlı bir İngiliz kadın bürokrat, bir restoranda sohbet ediyor. Muhabirin de kendisini "İsrail İşçi Partili Dostları" adlı lobi grubunun bir üyesi olarak tanıtarak aynı masada bulunduğu anlaşılıyor.
İsrailli diplomat ile milletvekillerinin nasıl itibarsızlaştırılabileceğini tartışan Strizzolo, yeterince dikkatli bakılırsa herkesin saklamaya çalıştığı bir şey olduğunun görülebileceğini söylediği duyuluyor.
İsrailli diplomat Masot "Düşürmek üzere sana bazı milletvekillerinin adlarını verebilir miyim?" diye sorması üzerine Strizzolo, kimleri kastettiğini soruyor. Masot, Bakan Duncan’ın adını verince, Strizzolo "Hala onun peşinde misin?" diye soruyor. Masot, Duncan’ın kendileri için sorun yaratmaya devam ettiğini söylüyor. Strizzolo, "Bu konuyu hallettiğimizi sanıyordum, biliyorsun, onu bir parça etkisizleştirdik, değil mi?" diyor ancak Masot "Hayır" yanıtını veriyor.
Masot görüntülerde İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’dan da "budala" diye söz ediyor. Strizzolo’nun Johnson’ın İsrail konusunda "sağlam bir duruşu" olduğunu belirtmesi üzerine de Masot buna katıldığını söylüyor.
İsrailli diplomatın itibarsızlaştırılmasını teklif ettiği İngiliz siyasetçiler arasında Avam Kamarasının Dışişleri Komisyonu Başkanı Crispin Blunt da bulunuyor.
İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail Büyükelçisinin olayla ilgili olarak özür dilediği doğrulanarak "Bu yorumlar ne büyükelçiliğin ne de İsrail devletinin görüşlerini yansıtıyor. İngiltere İsrail ile güçlü bir ilişkiye sahip ve biz bu konuyu kapanmış sayıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Görüntülerin, Al Jazeeranin 15 Ocak'ta yayımlamaya hazırlandığı bir belgesel için yapılan araştırma kapsamında çekildiği belirtiliyor. İngiltere ile İsrail arasındaki ilişkilerin ele alındığı belgesel için geçen haziran ayından itibaren çeşitli ortamlarda 4,5 saate yakın gizli görüntü alındığı ifade ediliyor.
Kaynak: Ensonhaber
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