Sivil Savunma Güçlerini de Katlettiler!

HAKSÖZ HABER

Tüm dünyanın izlediği vahşet karşısında büyük bir risk üstlenip binlerce insanın hayatını kurtardılar. Beyaz Baretliler… Suriye’de muhaliflerin oluşturduğu ve sadece yaralılara müdahale eden sivil savunma gücü…

Özellikle hava saldırıları sonrasında enkaz altında kalanlara yönelik çalışmalarıyla sık sık gündeme gelen Beyaz Baretliler, bu çalışmaları sırasında birçok kez saldırıya uğradılar. Birçok mensubu bu saldırılarda hayatını kaybetti.

Son olarak Doğu Guta bölgesindeki Duma’da yaralılara müdahale ederken Esed rejiminin saldırısına uğrayan Beyaz Baretlilerden 3 kişi daha şehit oldu.

Şehit olan sivil savunma mensuplarının adlarının Muhammed Alaya, Muhammed Haymur ve Ahmed Keyka olduğu öğrenildi. Rejim, ayrıca Doğu Guta’daki bir sivil savunma gücünü vurdu ve birçok gönüllü yaralandı.

SALDIRIYA KINAMA

Sivil savunma mensuplarının katledilmesine tepki yine Suriyeli sivil savunma ekiplerinden geldi.

Beyaz Baretliler, yayınladıkları açıklamada Doğu Guta’daki saldırıyı kınadılar. AA’nın yer verdiği açıklamada, “Suriye rejiminin başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta’ya bağlı ilçe ve beldelerindeki sivil yerleşim yerleri ve yardım çalışanlarını hedef alan hava ve topçu saldırılarını kınıyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Esed rejimin saldırılarında Doğu Guta’nın Duma ilçesindeki bir merkezlerinin de vurulduğunun belirtildiği açıklamada, “Bugün Duma’da 3 gönüllü çalışanımız saldırılar sonucu insani görevlerini yerine getirirken şehit oldu, merkezdeki diğer çalışanlarımız da yaralandı.” ifadesi kullanıldı.

Beyaz Baretliler, açıklamada rejimin saldırılarının bir an önce son bulması gerektiğini belirterek, Doğu Guta’daki sivillerin can güvenliğinin sağlanması için Birleşmiş Milletleri ve gerginliği azaltma bölgesi anlaşmasına garantör ülkeleri göreve davet etti.