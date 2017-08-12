Sivas Özgür-Der’de Yaz Okulu Sona Erdi

Sivas Özgür-Der’in konuyla ilgili sitemize yaptığı açıklamada şu bilgi ve yorumlara yer verildi:

“10 Temmuz’da başlayan yaz okulumuz dolu dolu geçen faaliyetlerle beş haftayı tamamladı.

Ekin Çocuk Kulübü çocuk ve gençlerinin katıldığı yaz okulumuz her pazartesi gerçekleştirilen Buluşma Kahvaltısı ile başladı. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Kur'an-ı Kerim, Adab-ı Muaşeret, Ebru, Piyano, Akıl oyunları, Bisiklet binme, Parkur oyunu ve Spor faaliyetlerinin olduğu yaz okulumuzda katılımcılar hem öğrenip hem de eğlenerek keyifli beş haftayı geride bıraktılar.

Yaz okulunun son gününde yazar ve şair Ali Emre’nin çocuklara yaptığı coşkulu ve samimi konuşmasının ardından katılımcılara Grup Kıyam'ın çocuk şarkılarından oluşan 'Bir Dünya İstiyorum' CD'si de dağıtıldı.

Yaz okuluna büyük emek veren hocalarımız Ayşe Arslan, Elif Arslan, Seda Arslan, Saliha Arslan, Bahadır Alpan, Mehmet Can Artuk, Kevser Arslan, Sümeyye Arslan, Havva Arslan'a; pazartesi kahvaltılarının tedariğinde büyük emek veren Kenan Arslan’a ve yaz okulumuza katılım sağlayan çocuk ve gençlerimize teşekkür ederiz. Gerçekleştirilen yaz okulunda tüm imkanlarını seferber eden Sivas Farabi Gençlik Merkezi Müdürü ve çalışanlarına da çok teşekkür ederiz.”