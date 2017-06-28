Sivas Özgür-Der’de Bayramlaşma

Sivas Özgür-Der ‘de 27 Haziran 2017 Salı günü ailelerle birlikte toplu bayramlaşma programı düzenlendi.

Bu sene yapılan bayramlaşma Sivas’ın meşhur mesire alanı Paşabahçe’de yapıldı.

Sivas Özgür-Der gönüllüleri saat 11’de başlayan organizasyonla bir araya geldiler.

Konuşmaların, ikramların yapıldığı etkinlik erkeklerin ve kadınların kendi aralarında yaptıkları sohbetler ve gündem değerlendirmeleriyle devam etti.

Bayram sonrası yapılacak çalışmaların da konuşulduğu bayramlaşma programı gönüllülerin vedalaşarak ayrılmalarıyla sona erdi.