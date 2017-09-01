Sivas Özgür-Der “Babalar ve Oğullar Kampı” Sona Erdi

Baba ve oğullar arasındaki paylaşımın artmasına vesile olmak, günün programlı kullanılması, sorumluluk alma, namaz kılmayı alışkanlık edinmek, cemaatle namaz kılma, görev alma, paylaşma ve dayanışma gibi hasletlerin gençlere kazandırılmasını amaçlayan kamp ilk olması ve acemiliklerle birlikte olumlu geçti.

Sabah başlayan kamp mesaisi, kahvaltının ardından topluca çadır kurma ile devam etti. Cemaatle kılınan namazların ardından namazın önemi, cemaat olmak konularında sohbet edildi. Yakmak için odun, kozalak toplanması, odunların kırılması, tatlı su getirilmesi, bulaşıkların yıkanması, yemeklerin hazırlanması vs. ile ilgili görev paylaşımı yapıldı.

Öğleden önce kamp alanı ve yapılacaklarla ilgili hatırlatmaların ardından babalar ve oğullar, serbest vakitlerinde futbol, bedminton yanında zekâ soruları, satranç, parkta oyun oynama, hayvanların beslenmesi gibi aktivitelerle vakit geçirdiler.

Kendi çadırlarından sorumlu babalar grup liderleri olarak, vaktinde abdest alma ve namaz için hazır olma, temizlik, yemek ve bulaşık görevleri, yatsı namazından sonra yatma, gece nöbetleri, odun toplama gibi konularda öbeklerini sevk ettiler.

Pazar ve pazartesi akşam namazından sonra tecrübe ve birikimleriyle tanıdığımız büyükler çocuklara kısa konuşma yaptılar. Pazar günü çocuklarla biraraya gelen Necmettin Ceran çocuklara anne-baba ve çevrelerindeki örnek müslümanların kıymetinin bilinmesi gerektiğini Lokman suresindeki hikmet ayetleri üzerinden kısaca anlattı. Pazartesi günü de Burhan Gökçe çocuklarla buluşarak geçmişte müslümanların buldukları her fırsatta, her yerde İslamı anlattıklarını, fedakar olduklarını örneklerle anlatarak kendilerinin de zamanlarını, imkanlarını bu uğurda harcamalarının bir sorumluluk olduğunu anlattı.

Gece havaların aşırı soğuk olması sebebiyle iki gün bir gece kalınan kampta babalar sırayla sabah namazına kadar nöbet tuttular.

Çocukların bir gece daha kalma ısrarına rağmen akşamların soğuk olması nedeniyle kamp bir gün erken bitirildi; kamp sonrası dönemde düzenli olarak bir araya gelme ve bir sonraki kampta yeniden buluşma dilekleriyle izcilik kampından ayrıldılar.