Sisi Rejiminin İstihbarat Subayına Suikast

Mısır'da Müslüman Kardeşler hükümetine yönelik yapılan darbe sonrası kurulan silahlı gruplardan olan Hareketu Savaid Mısır (HSM) dün gerçekleştirilen bir suikastte, iç istihbarat sorumlularından İbrahim Azazi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Grubun sosyal medya üzerinden dün yaptığı açıklamada Azazi'ye düzenlenen suikast ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

Grubun açıklamasında Sisi rejimi içerisinde oldukça aktif bir görevde bulunan İbrahim Azazi'nin ölümü 'meydan idamı' olarak nitelendirildi. Yapılan gözetleme ve takipten sonra Azazi'nin, evinin birkaç metre önünde kalbine ve başına sıkılan kurşunlar ile öldürüldüğü bilgisi de açıklamada yer alıyor. Grup açıklama ile birlikte, İbrahim Azazi'nin suikaste uğradığı yerin işaretlenmiş olduğu bir görsel de servis etti.

Ayrıca grubun servis ettiği görseller arasında, Azazi'nin suikast öncesi takibi ve gözetlenmesine ait bir görüntü de bulunuyor.

Ayrıca grup yaptığı açıklamada, Mısır halkına çağrıda bulunarak, 'direnişe destek verilmesi' konusunda vurgu yapmakla beraber 'Azazi gibi kişilerin tasfiyesi' konusunda da kendilerine yardımcı olunmasını istiyor.

'Biz terörist değiliz'

Hareketu Savaid Mısır (HSM), ABD tarafından 'terör örgütü' olarak tanımlanmasının ardından geçtiğimiz Mayıs ayında bir açıklama yayınlamış, açıklamada; "Biz direnişçiyiz, terörist değiliz. Endişe etmeye gerek yok, bizler Müslümanız, katil değiliz. Endişelenmeniz gereken şey, her gün Mısır halkına karşı suçlar işleyen darbenin paralı askerleridir. Endişelenmeniz gereken şey yabancılara tecavüz ve işkence ettikten sonra onları öldüren darbenin paralı askerleridir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Mepa News