Siirt’te 27 Eski Emniyet Personeli Gözaltına Alındı

Siirt’te, Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen 27 emniyet personeli gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma doğrultusunda, OHAL kapsamında alınması gereken tedbirler ile bazı kurum ve kuruluşlara dâir düzenleme yapılması hakkında dün yürürlüğe giren ve Resmî Gazete’de yayımlanan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen 31 emniyet mensubunun gözaltına alınması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

AA’da yer alan habere göre, operasyonda, Siirt il merkezi, Baykan, Kurtalan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde aralarında eski komiser, komiser yardımcıları ve polis memurlarının da bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.

Siirt Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Firari eski emniyet âmiri ve 3 polis memurunun gözaltına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.