Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye Suriye’de Suriyeliler İçin mi Savaşıyor?

Suriyelilere karşı ırkçı söylemlerine devam eden CHP Lideri, "Benim çocuklarım orada savaşıyor, şehit oluyor, onların çocukları burada zevki sefa içinde" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Cumartesi günü bir grup gazeteci ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Suriye'de belli bir alanda güvenli bölge oluşturulmasının ardından daha ileri gidilmesine karşı olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz neden şehit veriyoruz Suriye'de? Bizim gençlerimiz orada şehit oluyor ama Suriye'nin gençleri Türkiye'de. Onlar da iş yeri açıyorlar, gayet güzel geziyorlar, vatandaşlık talebinde bulunuyorlar. O annelerinin gözünün içine bakarak bu hükümet, bu soruya cevap vermeli; 'Benim çocuklarım orada savaşıyor, şehit oluyor, onların çocukları burada zevki sefa içinde.' Bunu hangi vicdan kaldırır? Kaldı ki yarın zaten geri çekilecek bizim silahlı kuvvetlerimiz. Rakka'ya kadar gidilmesine gerek yok. "

Suriye’de 600 bin kişiden fazla masumu katleden Esed rejimini hamiliğine soyunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin Suriye’de Suriyeliler için mi , yoksa kendi güvenliği için mi savaştığını bilmeyecek kadar saf mı… Ayrıca Fırat Kalkanı Hareketinde şimdiye kadar hayatını kaybeden Suriyeli genç sayısını sorup öğrenmiş mi? Aynı Kılıçdaroğlu, Kilis'e havan ve roketler atıldığı zamanda "neden cevap vermiyoruz?" diyordu.