Şam'da Esedgillerin Toplandığı Fuara Roketli Saldırı İddiası

AFP'nin haberine göre, saldırıda en az 4 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Şam'daki iş fuarında, 17-26 Ağustos tarihleri arasında birçoğu Arap dünyasında 1300'e yakın iş adamının katılımıyla uluslararası bir fuar düzenliyordu.

Fuara 43 ülkeden 23'ü ülkedeki büyükelçileri aracılığı ile resmi katılım gösterirken 20 ülke ticari alanda uzaktan katılım sağladı. Fuara katılan ülkeler arasında Rusya, İran, Çin, Irak, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Venezuela, Yunanistan, Belçika, Fransa, Hollanda ve İtalya bulunuyor. Esed rejimi 5 yılın ardından savaşa rağmen tekrar böyle bir organizasyon düzenleyerek Suriye'deki varlığını ve gücünü ispatlamayı amaçlıyor.

SALDIRI TEYİT EDİLMEDİ

Konuyla ilgili Haksöz-Haber’e açıklama yapan kaynaklar şu bilgi ve değerlendirmelerde bulundu:

Rejim medyası bu haberi neşr ve teyit etti. Fuar alanı gerçekten vuruldu ise eğer bu ancak Rejimin Ğuta'da daha fazla cinayet ve katliam işlemek için gerçekleştirdiği bir saldırıdır. Bunun benzeri Dımeşk içerisinde birçok saldırıyı daha önce rejimin yaptığı tescilli...

An itibariyle Ğuta'daki gruplardan Feylak fuar alanının kendileri tarafından hedef alınmasının mümkün olmadığını ilan etti. Ceyşu'l-İslam grubu herhangi bir nefy beyanı paylaşmadı ancak bölgesel olarak ve şartlar açısından bu mümkün değil.