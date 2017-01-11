Salih Müslim: ABD Silah Veriyor, Rusya Büromuz Çalışıyor!
Sputnik'e konuşan PYD Eş Başkanı Salih Müslim, ABD’nin kendilerine silah verdiğini ve Rusya’daki bürolarının çalıştığını açıkladı.
PYD Eş Başkanı Salih Müslim,"ABD ile ilişkilerimiz iyi bir şekilde gidiyor. Demokratik Suriye Güçleri yöneticilerinden aldığımız bilgilere göre ABD, Demokratik Suriye Güçlerine askeri yardımlarda bulunuyor. ABD ile Demokratik Suriye Güçleri arasında da iyi ilişkiler bulunuyor" ifadelerini kullandı.
Rusya ile iyi ilişkilerinin olduğunu vurgulayan Müslim, "Rusya'da Demokratik Özerklik Temsilciliği bürosu bulunuyor. Bazı kesimlerin PYD'nin Moskova'daki temsilcilik bürosunun kapatıldığı yönündeki iddiaları doğru değildir. Büro açık ve faaliyetlerine devam ediyor" diye konuştu.
Etiketler: pyd, pkk, rusya, abd, salih müslim
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