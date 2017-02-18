Sakarya Üniversitesi’nde 7 Akademisyen Tutuklandı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
18.02.2017 10:09
Sakarya Üniversitesi’nde 7 Akademisyen Tutuklandı
ByLock kullandığı iddia edilerek gözaltına alınan ve aralarında daha önce açığa alınanların da bulunduğu Sakarya Üniversitesi’nde görevli 10 akademisyenden 7’si tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu’nca yürütülen Gülen örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı iddia edilerek İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesi ekiplerince kentte düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen aralarında daha önce açığa alınanların da bulunduğu Sakarya Üniversitesi’nde (SAÜ) görevli 10 akademisyenin savcılıktaki sorguları tamamlandı.

AA’da yer alan habere göre, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan şüphelilerden Ayşegül Ocak, Ferhat Dikbıyık, Hasan Nedim Çetin, Mustafa Aras, Şükrü Şirin, Tufan Koç ve Yunus Ekiz tutuklandı, E.Y, S.S.Ç. ile S.G. ise adlî kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerden Yunus Ekiz’in, darbe kalkışmasından sonra olağanüstü hal (OHAL) kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Süleyman Şah Üniversitesi’nin Rektörü ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan Gülen örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Prof. Dr. Hüseyin Ekiz’in oğlu olduğu öğrenildi.

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