Rüzgar YEKA İhalesini Siemens -Türkerler- Kalyon Grubu Kazandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturulması için açılan ve Türkiye'nin ilk Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinde kilovatsaat başı en düşük teklifi 3,48 dolar/cent ile Siemens - Türkerler- Kalyon Enerji konsorsiyumu verdi.

Kilovatsaat başı açık eksiltme usulüyle yapılan ihalenin komisyon başkanlığını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Alparslan Bayraktar yaptı.

İhaleye, Vestas - Enerjisa, General Electric - Fina Enerji, Goldwind - Akfen Holding - Beyçelik, Siemens - Türkerler- Kalyon Enerji, Enercon - Polat Enerji - Limak Enerji, Nordex - İklim Elektrik Yatırım - MKS Marmara - Zorlu Enerji, MingYang - İlk İnşaat, Senvion Rüzgar Enerjisi Çözümleri - IC İçtaş Enerji olmak üzere 8 konsorsiyum katıldı.

Önce 3 konsorsiyum elendi

İhalede, ilk olarak en düşük teklifi veren 5 teklif sahibini belirlemek amacıyla mali teklif zarfları açıldı. GE - Fina Holding'in mali zarfındaki teklif kilovatsaat başına 5,48 dolar/cent, Siemens - Türkerler- Kalyon Enerji konsorsiyumunun zarf teklifi kilovatsaat başına 4,19 dolar/cent olurken, Nordex - İklim Elektrik Yatırım - MKS Marmara - Zorlu Enerji'nin teklifi kilovatsaat başı 5,20 dolar/cent oldu.

Enercon - Dafne Enerji (Polat Enerji) - Limak Enerji'nin mali zarf teklifi kilovatsaat başına 5,72 dolar/cent, Goldwind - Akfen Holding - Beyçelik konsorsiyumunun teklifi kilovatsaat başına 5,98 dolar/cent oldu.

Vestas - Enerjisa'nın mali zarfındaki teklif kilovatsaat başına 6,33 dolar/cent teklifi çıkarken, MingYang - İlk İnşaat'ın kilovatsaat başına 5,49 dolar/cent ve Senvion Rüzgar Enerjisi Çözümleri - IC İçtaş Enerji'nin kilovatsaat başı teklifi ise 5,27 dolar/cent oldu.

Mali zarflardan çıkan tekliflerin en düşükten yükseğe göre sıralandıktan sonra, en yüksel teklif sahibi Vestas - Enerjisa, Goldwind - Akfen Holding - Beyçelik ve Enercon - Dafne Enerji (Polat Enerji) - Limak Enerji konsorsiyumları ihaleden elendi.

Açık eksiltme 5 konsorsiyum ile başladı

Böylece, ihalede en düşük teklif veren 5 konsorsiyum ile açık eksiltmeye geçildi ve açık eksiltme aralığı 0,01 dolar/cent olarak belirlendi.

Açık eksiltmenin ilk turunda MingYang - İlk İnşaat konsorsiyumu kilovatsaat başına 4,18 dolar/cent teklif vermesinin ardından, GE- Fina Holding ve Senvion Rüzgar Enerjisi Çözümleri - IC İçtaş Enerji konsorsiyumları ihaleden çekildi.

Nordex - İklim Elektrik Yatırım - MKS Marmara - Zorlu Enerji kilovatsaat başına 4,17 dolar/cent teklif verirken, Siemens - Türkerler- Kalyon Enerji konsorsiyumunun kilovatsaat başı teklifi 4,16 dolar/cent oldu.

Açık eksiltmenin ikinci turunda, MingYang - İlk İnşaat konsorsiyumu kilovatsaat başına 4,15 dolar/cent, Nordex - İklim Elektrik Yatırım - MKS Marmara - Zorlu Enerji 4,14 dolar/cent ve Siemens - Türkerler- Kalyon Enerji konsorsiyumu ise kilovatsaat başına 4,13 dolar/cent teklif verdi.

Üçüncü turda iki konsorsiyum kaldı

Açık eksiltmenin üçüncü turunda, MingYang - İlk İnşaat kilovatsaat başına 4,12 kilovatsaat teklif vermesinin ardından, Nordex - İklim Elektrik Yatırım - MKS Marmara - Zorlu Enerji ihaleden çekilme kararı aldı.

Açık eksiltmenin üçüncü turunda Siemens - Türkerler- Kalyon Enerji konsorsiyumu 4,10 dolar/cent teklif verdi.

MingYang- İlk İnşaat 11 kez mola aldı

İki konsorsiyum arasındaki ilk tur olan açık eksiltmenin dördüncü turunda, MingYang - İlk İnşaat konsorsiyumu kilovatsaat başına 4,09 dolar/cent ile başlarken, Siemens - Türkerler- Kalyon Enerji konsorsiyumunun kilovatsaat başı teklifi 4,07 dolar/cent oldu.

Bu turdan sonra açık eksiltme 30. tura kadar devam etti. Çinli Mingyang ve İlk İnşaat'ın oluşturduğu konsorsiyum ihale boyunca 11 kez mola alırken, Siemens-Türkerler-Kalyon Enerji konsorsiyumu hiç mola kullanmadı.

Açık eksiltmenin 29. turunda Siemens - Türkerler - Kalyon Enerji konsorsiyumunun kilovatsaat başına 3,49 dolar/cent teklif vermesinin ardından, Mingyang - İlk İnşaat konsorsiyumu 30. turda mola aldı ve molanın ardından ihaleden çekildiğini açıkladı.

Komisyon başkanı Bayraktar, Siemens-Türkerler-Kalyon Enerji konsorsiyumuna son fiyatlarını sordu. Siemens- Türkerler- Kalyon Enerji konsorsiyumu, kilovatsaat başına 3,48 dolar/cent fiyat vererek, ihalede en düşük teklifi veren konsorsiyum oldu.

Türkerler İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Türker

Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesini kazanan konsorsiyumda yer alan Türkerler İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, projesinde yerli üretimin yüzde 64 civarında olacağını, yüzde 35 oranında ekipmanın yurt dışından geleceğini belirterek, "Ekipmanların finansmanını yabancı kaynaklardan, kalan kısmı ise yerli bankalardan sağlamayı planlıyoruz." dedi.

İhalede kilovatsaat başına 3,48 dolar/cent ile en düşük teklifi veren Siemens-Türkerler ve Kalyon konsorsiyumunun yöneticileri gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türker, ihalenin Türk ekonomisine olan güveni yansıttığını belirterek, "Bu ihaleye beş Alman devi ilgi gösterdi, ortaklarımızla dersimizi çok iyi çalıştık. İhale sonunda ortaya çıkan sonuçtan memnunuz." ifadesini kullandı.

İhaleye hazırlanırken doğru ve yüksek kapasite faktörünü yakalamış olduklarını dile getiren Türker, teklif ettikleri fiyatları Siemens'in teknolojisinin yüksekliğine güvendikleri için verdiklerini aktardı.

Projenin nasıl finanse edileceği yönündeki soruya da Türker, "YEKA projesi için yerli üretim yüzde 64 civarında olacak, yüzde 35 yurt dışından ekipman gelecek. Ekipmanların finansmanını yabancı kaynaklardan, kalan kısmı ise yerli bankalardan sağlamayı planlıyoruz." karşılığını verdi.

Siemens maliyeti düşürmeye çalışacak

Siemens Gamesa Türkiye Üst Yöneticisi Hakan Yıldırım da Siemens olarak 160 yıldır Türkiye'de faaliyet gösterdiklerini belirterek, "YEKA kapsamında belirlenen sınırların üzerinde hedef koyduk. Elektrik birim maliyetini daha düşürmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Kalyon Holding Enerji Grup Başkanı Murtaza Ata ise Rüzgar Enerjisi YEKA projesinin stratejik bir ihale olduğunu belirterek, "Bin megavat daha Türkiye'nin dışa olan bağımlılığını azaltmayı gerçekleştiren bir ihale oldu. Sonuçtan memnunuz." dedi.

Ata, böyle bir proje için 1,5 yıl gibi kısa bir sürede mevzuat oluşturmanın kolay olmadığını belirterek, Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve maden politikasında yerli ve yenilenebilir kaynaklara ağırlık vermesinin önemine değindi. Ata, söz konusu süreçle Türk firmalarının teknoloji üretebilir hale gelmesinin stratejik bir adım olduğunu sözlerine ekledi.

AA