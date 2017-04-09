Rusya Yerli Tetikçileri Aracılığıyla Türkiye’yi Tehdit Ediyor

Esed Rejimi yanlısı, mezhepçi ve Türkiye karşıtı yayınlarıyla bilinen Yurt Gazetesi ve Birgün gazetesi yazarı Çağlar Tekin, Rusya adına Türkiye’yi tehdit ediyor.

HAKSÖZ HABER

ABC Gazetesi ve Tele1 TV Dış Haberler Müdürü olan ayrıca Esed ve Rusya’nın tetikçiliğini yapan Yurt Gazetesi ile Birgün gazetesinde yazarlık yapan Çağlar Tekin Rusya adına Türkiye’ye tehditler savurdu.

Arap alevisi olan ve Esed rejimi ile yakın bağları olan Çağlar Tekin, İdlib’teki kimyasal katliam sonrası devreye sokuldu. Çağlar Tekin, Rus Büyükelçi Karlov suikastinde Türkiye'nin parmağı olduğunu öne sürerek "Rusya birkaç gün içinde Karlov suikastine AKP'nin parmağı olduğuna dair kanıtlar ortaya koyacak" dedi.

Çağlar Tekin’in geçmişine bakarsak Esed rejimi lehine kampanyalara katıldığı ve bir çok yalan habere imza attığı görülebilir. Başka ülkeler aleyhine kendi ülkesine iftiralar atmak, bir operasyon elemanı olarak rol almanın karşılığı ajanlıktır.

2012 – 2013 yıllarında da Türkiye’nin Suriye halkına verdiği desteği mahkum etmek için ve uluslar arası arenada zor duruma sokmak için çeşitli Esed yanlısı mezhepçi yayın organları ile Gülen medyası işbirliği ile Türkiye’nin Suriye’de IŞİD’e silah yolladığı iddia edilmiş daha sonra bu iddialar bizzat ABD tarafından yalanlanmış ve bu haberlerden dolayı özür dilenmişti.

Şimdi de aynı yayın organları Rus Büyükelçisi Karlov suikasti üzerinden aynı senaryoyu gündeme sokarak Türkiye’yi zor durumda bırakmak istiyorlar. Suriye’de İdlib’teki kimyasal katliam karşısında suspus olan ve Esed’i aklayan paklayan bu mahfiller S. Petersburg’taki metro saldırısı karşısında ağıtlar yakıyor.