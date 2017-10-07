Rusya: Kuzey Kore, ABD'nin Batı Kıyılarını Vurabilir

Pyongyong'da temaslarda bulunan Liberal Demokrat Parti heyetindeki isimlerden Morozov, Kuzey Koreli yetkililerle yapılan görüşmedeki izlenimlerini Sputnik'e anlattı.

Morozov, "Uzun menzilli füze denemeleri için hazırlık yapıyorlar. Bize gösterdikleri matematik hesaplarına göre, geliştirdikleri bir füzeyle ABD'nin batı kıyılarını vurabilirler" dedi.

Rus vekilin aktardığına göre Kuzey Koreli yetkililer, atmosfere savaş başlığı bırakma ve bu savaş başlığını yönetme teknolojisine sahip olduklarını da ifade etti.

BARIŞÇIL YOLLARDAN ÇÖZÜLMESİNDEN YANAYIZ

Kore yarımadasındaki durumdan endişe duydukları için barış misyonu olarak ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydeden Morozov sözlerini şöyle sürdürdü: "Pyongyang'daki yetkililer, nükleer denemelerine devam etmekte kararlı ve savaş söylemleri kullanıyorlar. Kapsamlı askeri eylemler yaşanmaması için tüm ilgili devletler duruma en kısa sürede müdahale etmeli. Liberal Demokrat Parti olarak sorunun barışçıl yollardan çözülmesinden yanayız."

Kaynak: Sputnik