Rus Komutan PKK/PYD Kutlamasında!
Rusya askerleri, dün Halep’te yapılan Nevruz kutlamalarına katılarak, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin silahlı kanadı YPG ve YPJ’ye ait flamalarla objektiflere poz verdi.
Suriye’nin Afrin kentinde üs kuracaklarına ilişkin YPG’nin ortaya attığı iddiayı Rusya reddederken, Suriye’deki Kürt sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında Rusya askerlerinin Halep’te yapılan nevruz kutlamalarına katıldığını gösteren fotoğraflar yayımlandı.
Rus Komutanın Kolunda YPG Arması
Kanal 7’nin aktardığı haberde yer alan fotoğraflarda Rusya askerlerinin Halep’teki Nevruz kutlamalarına katılıp ellerinde YPG ve YPJ’nin flamaları ile poz verdikleri görüldü. Yine kutlamalar sırasında bölgede bulunan Rusya birliğinin komutanı Tümgeneral Andrey Lovkov’un ise koluna YPG arması taktığı görüldü.
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