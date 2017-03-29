Romanya’da Cezaevi Müdürüne 20 Yıl Hapis Cezası Verildi

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29.03.2017 21:24
Romanya’da Cezaevi Müdürüne 20 Yıl Hapis Cezası Verildi
Romanya’da 103 siyasi tutuklunun ölümünden sorumlu tutulan komünist dönemin cezaevi müdürlerinden 88 yaşındaki Ion Ficior’a 20 yıl hapis cezası verildi.

Romanya’da Yüksek Mahkeme komünist dönemin cezaevi müdürlerinden Ion Ficior’ın 20 yıllık hapis cezasına yaptığı itirazı reddetti.

Euro News’ta yer alan habere göre, 103 siyasi tutuklunun ölümünden sorumlu tutulan 88 yaşındaki Ion Ficior sadece kendisine verilen emirleri yerine getirdiğini belirterek suçsuz olduğunu iddia etti.

Duruşma sırasında Ficior’un müdürlüğünü yaptığı cezaevindeki tutuklular Ficior’u dövme, yemek ve ilaç vermeme ve koğuşları ısıtmamakla suçladı.

Ficior geçen yıl insanlığa karşı suç işlemekten mahkum olmuştu.

Komünist dönemde siyasi mahkumlardan sorumlu Ion Ficior, 1958-1963 yılları arasında Periprava Hapishanesi’nin müdürlüğünü yapmıştı.

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