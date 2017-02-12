PYD/PKK; Rusya İle Esed, Fırat Kalkanı'na Karşı Hazırlık Yapıyor
Fırat Kalkanı'nın Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıkta bulunan Halep'in Bab ilçesini IŞİD’ten kurtarmak üzere olması, PYD/PKK ve rejimin endişelerini artırdı.
PYD/PKK, harekatın Bab'dan sonra gerek Münbiç ilçesi gerek Türkiye sınırındaki Azez ilçesinin güney kesimlerine yönelmesinden korkuyor.
PKK/PYD’nin üst düzey yöneticileri ile Esed rejimi temsilcileri arasında dün Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim hava üssünde bir toplantı yapıldı.
Rusya'nın kontrolündeki üste toplantıya katılan bir kaynağın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Rus yetkililerin arabuluculuğunda gerçekleşen görüşmede taraflar Fırat Kalkanı Harekatı'nın sonraki aşamalarını değerlendirdi.
Örgüt, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Azez ilçesinin güneyindeki toprakları hedef almasına engel olmak için buralara Esed rejiminin bayrak çekmesini önerdi.
Rejim heyeti de TSK ve ÖSO hakimiyetinin genişlememesi için örgütün önerisini kabul etti.
Hımeymim üssündeki görüşmede, Tel Rıfat, Minnig, Meranaz, Deyr Cemal, Ayn Dakna ve Mayer yerleşim bölgelerine göstermelik olarak rejim bayrakları yerleştirilmesi konusunda PYD/PKK ile rejim anlaşmaya vardı.
PYD/PKK'nın hedefi
PYD/PKK, rejim bölgesi olarak göstermeyi planladığı 6 bölgeye, Fırat Nehri'nin batısı ile doğusunda hakim olduğu toprakları birleştirmek için ihtiyaç duyuyor.
Örgüt, söz konusu 6 bölgenin devamında Bab ilçesini IŞİD’ten alarak Türkiye-Suriye sınırındaki terör kuşağını tamamlamak istiyordu. Ancak Bab merkezine sokulan Fırat Kalkanı, bu hedefe engel olmak üzere.
PYD/PKK, Hatay ilinin karşısına denk düşen Afrin ilçesinden başlayarak sınır boyunca uzanan ve Türkiye-Suriye-Irak sınırı üçgeninde sona eren bir hakimiyet bölgesi kurmaya çalışıyor.
Azez’de protestolar
Türkiye sınırındaki Azez ilçesine göç eden yüzlerce Tel Rıfatlı, PYD/PKK‘nın bölgedeki köyleri rejime devredeceği haberleri üzerine protesto düzenledi.
Es-Selame çadır kentindeki gösteride, ellerinde devrim bayraklarını sallayan Suriyeliler, köyleriyle ilgili pazarlık yapılmasına tepki gösterdi. Tel Rıfatlı sakinlerden Beşşir Alito, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Rejim ve PYD aynı safta. Birbirinden farkı yok. Köylerimizin rejime bırakılmasını kabul etmeyiz. Oralara geri döneceğiz." diye konuştu.
AA
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