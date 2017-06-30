Prens Muhammed Bin Nayif Hapiste mi?

Suudi Arabistan’da, geçen hafta sürpriz bir şekilde görevinden alınan eski Veliaht Prens Muhammed bin Nayif’in Cidde’de bulunan sarayından çıkamadığı ileri sürüldü. ABD’de yayımlanan The New York Times gazetesi, Suudi Arabistan eski veliaht prensi ve eski içişleri bakanı Muhammed bin Nayif’in ülkeden çıkışının yasaklandığını ve sarayından ayrılmasına izin verilmediğini iddia etti. New York Times, Nayef’e getirilen sınırlamaların Nayif tarafından yeni veliaht prens Muhammed bin Selman’a yönelik ‘olası bir muhalefetin’ önüne geçmeyi amaçladığını yazdı.

YÜZDE 100 DOĞRU DEĞİL

Yabancı kaynaklar, ABD’nin Suud kraliyet ailesi içindeki en iyi dostu olarak bilinen Muhammed bin Nayif ile Muhammed bin Selman arasında büyük bir rekabet bulunduğunu iddia ediyor. Reuters haber ajansına konuşan Suudi yetkililer ise iddianın ‘yüzde 100 doğru’ olmadığı açıklamasını yaptı. Suudi Arabistan Kralı Selman’ın oğlu Muhammed bin Selman, kısa süre önce eski veliaht prens Muhammed bin Nayef’in yerine getirilmişti. Muhammed bin Nayef’in uzun yıllardır sürdürdüğü içişleri bakanlığı görevi de elinden alınmıştı.

FBI VE SCOTLAND YARD EĞİTTİ

Babası tarafından içişleri bakanı olması için özel olarak yetiştirilen Muhammed bin Nayif, FBI ve Scotland Yard’da bu konuda eğitimden geçmişti. Muhammed bin Nayif uzun yıllar ülkedeki müesses nizamın en önemli kurumu olan içişleri bakanlığı görevini üstlenmiş, özellikle terörizm konusunda tecrübeli ve ABD’nin güvendiği bir isimdi. Öte yandan Kral Selman, oğlu Muhammed bin Selman’ı veliaht atayarak, kraliyete kurucu lider İbn Suud’un oğullarının gelmesi geleneğini de değiştirerek torunların önünü açmış oldu.